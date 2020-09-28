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مستشار رئيس مجلس النواب الليبي يكشف آخر تفاصيل مفاوضات الغردقة..فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:39 م
ليبيا
ليبيا
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إبراهيم القادري
قال فتحي المريمي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي ، إنه منذ مدة انطلق العديد من المبادرات والاجتماعات واخرها اجتماع برلين الذي نتج عنه الاتفاق علي بعض النقاط بالإضافة إلى المبادرات التي قام بعملها رئيس مجلس النواب الليبي .

وأضاف فتحي المريمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، ان بعد ذلك تم الاجتماع في القاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وخرجنا بمبادرة إعلان القاهرة والذي حدد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الخطوط الحمراء وهي سرت والجفرة .

واوضح فتحي المريمي ، أن اجتماع المغرب كان برعاية مفوضية الامم المتحدة وتم الاتفاق علي المناصب السيادية وبعد ذلك اجتماع جنيف مؤكدا علي ان اجتماع الغردقة يأتي في إطار الاتفاق علي خروج جميع الطوائف الأجنبية من ليبيا وعلى رأسها تركيا .

وتابع : أن الجماعات الارهابية مرفوضة في ليبيا وليس هناك جلو او تفاهم معهم ويجب ان تخرج من ليبيا ويتم القضاء عليهم نهائيا .

واستكمل : أننا الآن نتفاوض ونتشارك للوصول الي حلول تعمل علي راحة المواطن الليبي وعلى استقرار الوطن .
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