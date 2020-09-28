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اقتصاد

40 طنا .. السعودية تصدر أول شحنة من الأمونيا الزرقاء إلى اليابان

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:56 م
الامونيا الزرقاء
الامونيا الزرقاء
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قسم الاقتصاد
أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني (IEEJ)، بالشراكة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، نجاح إنتاج وتصدير أول شحنة من "الأمونيا الزرقاء" من المملكة العربية السعودية إلى اليابان، بحسب بيان نشرته أرامكو.

وأفاد البيان بأنه "تم تصدير 40 طنًا من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة إلى اليابان لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون". وأشار البيان إلى أن هذا الإعلان يأتي وسط توقعات متزايدة للدور الذي سيلعبه الهيدروجين في نظام الطاقة العالمي.

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وأضاف البيان، أنه "يمكن للأمونيا، وهي مركب يتكون من ثلاث ذرات من الهيدروجين وذرة واحدة من النيتروجين، أن تُسهم في مواجهة تحديات ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بطريقة موثوقة ومستدامة وأسعار معقولة".

وقال كبير الإداريين التقنيين في أرامكو أحمد الخويطر إنه "من المتوقع أن يزداد استخدام الهيدروجين في نظام الطاقة العالمي. وتمثّل هذه الشحنة الأولى على مستوى العالم فرصة مهمة لأرامكو لعرض إمكانات المواد الهيدروكربونية كمصدرٍ موثوق للهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون".
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