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سيارات

شاهد.. أول سيارة سيات ليون كوبرا ST R فى مصر.. صور

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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قسم السيارات

وصلت مؤخرا السيارة سيات ليون كوبرا ، والتى تعتبر اولى السيارات المعدله داخل الاسواق المصرية وهى السيارة التي تشبه الى حد كبير VW Golf GTI و Golf R.


السيارة سيات ليون كوبرا تأتي بنوعين من أنماط الجسم ، اما بخمسة أبواب او عقار ST مع العديد من مخرجات الطاقة المختلفة وناقلات الحركة – وتاتى بقوة  296 حصانًا كمعيار أساسي أو 306 حصانًا في الفتحة "R". 


بالاضافة الى قوة حصرية للعجلات الأمامية. الحزمة متوفرة فقط مع 296 حصانًا ، ولكنها تأتي مع خيار الدفع الأمامي أو الرباعي، في الجزء العلوي من الشجرة ، توجد سيات ليون كوبرا ST R ذات الدفع الرباعي وخيار شريحة محرك ABT التي تعزز الطاقة إلى 345 حصانًا - إنها سيارة نوصي بها تمامًا إذا كنت في السوق لسيارة أودي RS6 صغيرة (و لا تمانع في استخدام اللهجات النحاسية في كل مكان)

تستخدم جميع الإصدارات بمحرك بنزين سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني من مجموعة فولكس فاجن - وهو نفس المحرك الموجود في سيارة جولف GTI - لكن مهندسي سيات قاموا بتعديل ضغط التعزيز وتغيير رأس الأسطوانة والتلاعب بشكل عام تحت غطاء المحرك لإعطاء كل القوة الإضافية.

اما عن سعر السيارة سيات ليون كوبرا ST R فى مصر فيتراوح سعرها من 550.00 الف جنية مصرى الى 590.00 الف جنيه مصرى .

شاهد.. أول سيارة سيات ليون كوبرا ST R فى مصر.. صور
شاهد.. أول سيارة سيات ليون كوبرا ST R فى مصر.. صور
شاهد.. أول سيارة سيات ليون كوبرا ST R فى مصر.. صور
شاهد.. أول سيارة سيات ليون كوبرا ST R فى مصر.. صور
شاهد.. أول سيارة سيات ليون كوبرا ST R فى مصر.. صور
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