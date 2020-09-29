AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للرجال.. كيفية اختيار الأحذية المناسبة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:58 ص
للرجال.. كيفية اختيار
للرجال.. كيفية اختيار الأحذية المناسب
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يمكن أن تسبب الأحذية غير المريحة الكثير من المشاكل - ألم في الساقين وتلف أعصاب في القدمين. يجب أن تتعلم كيفية حماية قدميك واختيار الأحذية المريحة. ستمنحك النصائح البسيطة الإجابات الصحيحة لاختيار الأحذية التي تحتوي على مساحة تنفس للساق ، وفي نفس الوقت ستكون عصريًا وأنيقًا.
وفقا لما نشره موقع fashion.

1. اختر أفضل وقت للتسوق
عندما يتعلق الأمر بالأحذية ، فمن المهم التسوق في الأوقات الجيدة والسيئة. في الصباح ، تستريح ساقيك وبعد ذلك ، يمكنك ارتداء حذائك المشدود والضيق هو السبب في أنه من الأفضل شراء الأحذية في فترة ما بعد الظهر ، عندما تكون قدميك متعبة وحتى منتفخة قليلًا. لذلك تظل واثقًا من أن الأحذية التي تشتريها إقامة مريحة.

2. شراء الحجم المناسب
يمكنك دائمًا تجربة حجم أكبر من الحجم الذي تعتقد أنه لديك ، وسترى على الفور ما يناسبك. إذا كانت قدميك مسطحة في الحذاء ، مثل "الرقص" ، فهذا يعني أن حجم البضائع.

3. الانتباه إلى المقاس و ليس فقط الطول
عندما يتعلق الأمر بالطول ، اختر الحذاء المناسب حتى تترك دائمًا بعض المسافة بين إصبع القدم الكبير ومقدمة الحذاء. لا تشتري أبدًا أي شيء ضيق للغاية بالنسبة لك.

4.  ارتداء الحذاء لفترة طويلة
في المرة الأولى ،ارتدي الحذاء لمدة 15 دقيقة ، ثم 30 دقيقة و 60 دقيقة - مع فترات توقف أطول.

5.  النعال للأحذية 
إذا كان لديك بالفعل حذاء ليس مريح حاول تعديله. شراء فرش  اضافي لمساعدة القدم على التكيف بشكل أفضل مع الحذاء.

الحذاء الجلد 
اختر أزواج مصنوعة من الجلد شديد اللمعان ، مع بطانة جلدية ونعل جلدي. تتناسب هذه الأحذية مع بدلة رجال الأعمال ، وبنطلون جينز غامق وقميص جيد لقضاء أمسية أكثر استرخاءً.
بعد ذلك ، ستحتاج إلى حذاء جلدي بنعل مطاطي لأسوأ الأوقات. لكن مع هذه النماذج ، عليك أن تكون حذرًا.
عندما يتعلق الأمر بالأحذية الرياضية ، لديك هنا خيار أوسع بكثير. اختر ما يعجبك ، فقط بحيث تشعر بالراحة فيه ، ويمكنك غسله بانتظام. بغض النظر عن نوع الأحذية التي عادة ما تكون جزءًا من الملابس "المريحة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

راحة الجسم تبدأ من القدمين .. سر الأوروبيين لعلاج آلام القدم والكعب .. 10 نصائح تبعد عنك المعاناة نهائيا

فائدة غير متوقعة لوضع عصير الفلفل الأحمر على إصبع القدم

حريمى ورجالى .. 10 طرق لتنظيف الأحذية وإعادتها كالجديدة

قبل التمرين.. تعرف على كيفية اختيار الحذاء المناسب

أخطاء في ارتداء الجينز.. للرجال والنساء

كيفية تنسيق ألوان الملابس مع الأحذية

ترشيحاتنا

نفتح المدارس بحذر ونراقب.. وزيرة الصحة: نتوقع ارتفاع إصابات كورونا

شبه بعض.. محمد رمضان برفقة شقيقه الأكبر.. شاهد

أحمد موسى يعلن تعرضه لمحاولة اغتيال على الهواء

بعد وفاة طفل .. الأزهر يكرر تحذيره من لعبة «بابجي» الإلكترونية

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض ضم أنيس البدري .. شاهد

برقم موبايل يكون شغال .. مجلس الوزراء يعلن تفاصيل الحصول على منحة الـ 500 جنيه حتى نهاية العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. وصول فورد ماتش mach-Es موديل 2021 للأسواق الأوروبية .. صور

خلاص ارتحت.. آخر كلمات الزعيم جمال عبدالناصر على فراش الموت.. وسر ما جاء في تقرير الوفاة

رسميا .. الكشف عن Q5 سبورتباك 2021 الكروس اوفر كوبيه.. صور