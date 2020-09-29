للرجال.. كيفية اختيار الأحذية المناسبة

يمكن أن تسبب الأحذية غير المريحة الكثير من المشاكل - ألم في الساقين وتلف أعصاب في القدمين. يجب أن تتعلم كيفية حماية قدميك واختيار الأحذية المريحة. ستمنحك النصائح البسيطة الإجابات الصحيحة لاختيار الأحذية التي تحتوي على مساحة تنفس للساق ، وفي نفس الوقت ستكون عصريًا وأنيقًا.

وفقا لما نشره موقع fashion.



1. اختر أفضل وقت للتسوق

عندما يتعلق الأمر بالأحذية ، فمن المهم التسوق في الأوقات الجيدة والسيئة. في الصباح ، تستريح ساقيك وبعد ذلك ، يمكنك ارتداء حذائك المشدود والضيق هو السبب في أنه من الأفضل شراء الأحذية في فترة ما بعد الظهر ، عندما تكون قدميك متعبة وحتى منتفخة قليلًا. لذلك تظل واثقًا من أن الأحذية التي تشتريها إقامة مريحة.





2. شراء الحجم المناسب

يمكنك دائمًا تجربة حجم أكبر من الحجم الذي تعتقد أنه لديك ، وسترى على الفور ما يناسبك. إذا كانت قدميك مسطحة في الحذاء ، مثل "الرقص" ، فهذا يعني أن حجم البضائع.





3. الانتباه إلى المقاس و ليس فقط الطول

عندما يتعلق الأمر بالطول ، اختر الحذاء المناسب حتى تترك دائمًا بعض المسافة بين إصبع القدم الكبير ومقدمة الحذاء. لا تشتري أبدًا أي شيء ضيق للغاية بالنسبة لك.





4. ارتداء الحذاء لفترة طويلة

في المرة الأولى ،ارتدي الحذاء لمدة 15 دقيقة ، ثم 30 دقيقة و 60 دقيقة - مع فترات توقف أطول.





5. النعال للأحذية

إذا كان لديك بالفعل حذاء ليس مريح حاول تعديله. شراء فرش اضافي لمساعدة القدم على التكيف بشكل أفضل مع الحذاء.



الحذاء الجلد

اختر أزواج مصنوعة من الجلد شديد اللمعان ، مع بطانة جلدية ونعل جلدي. تتناسب هذه الأحذية مع بدلة رجال الأعمال ، وبنطلون جينز غامق وقميص جيد لقضاء أمسية أكثر استرخاءً.

بعد ذلك ، ستحتاج إلى حذاء جلدي بنعل مطاطي لأسوأ الأوقات. لكن مع هذه النماذج ، عليك أن تكون حذرًا.

عندما يتعلق الأمر بالأحذية الرياضية ، لديك هنا خيار أوسع بكثير. اختر ما يعجبك ، فقط بحيث تشعر بالراحة فيه ، ويمكنك غسله بانتظام. بغض النظر عن نوع الأحذية التي عادة ما تكون جزءًا من الملابس "المريحة".

