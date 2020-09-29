AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصر جاهزة لتصنيع لقاح كورونا.. هالة زايد تكشف تفاصيل مشاركتها في التجارب السريرية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تفاصيل مشاركتها في التجارب السريرية للقاح فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقالت زايد، في مداخلة هاتفية لقناة أم بي سي مصر، مساء الاثنين، إن هناك 3 أنواع من اللقاحات لكورونا، متابعة أن الأول للفيروس حي وتم إضعافه، والثاني الفيروس يكون غير نشط.

وتابعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن هناك نوعا ثالثا يكون جزءا من الفيروس يتم حقنه، وكلهم يؤدون إلى تحفيز جهاز المناعة وعمل مناعة مكتسبة، لافتة إلى أنها حصلت على أحد "اللقاحات" وليس هناك لقاح واحد، ولكن لقاحين اثنين ضمن 4 لقاحات.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن مصر جاهزة لتصنيع لقاح كورونا في حال إقراره نهائيا وسيتم إقراره في شهر 11 أو 12 المقبل، مشيرا إلى أن مصر عملت مراجعة لخطوط مصنع فكسين وهناك بعثة تعمل معنا لكي تتأكد إن مصر جاهزة للإنتاج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. مشروع قومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.. وإنتاج أول لقاح صينى محليا بعد نقل تكنولوجيا التصنيع لفاكسيرا

"زايد" تشارك فى جلسة "ويبينار" لجنة مكافحة كورونا.. وتؤكد: مصر تشارك 6 جهات دولية للحصول على لقاحات للفيروس وصلت للمرحلة 3 من التجارب السريرية

صحة النواب عن مشاركة مصر بإنتاج عقار كورونا: عودة جديدة لصناعة الأدوية

برلماني: إنتاج مصر للقاح كورونا سيوفر على الدولة أموالا طائلة

وزيرة الصحة: مصر تتواصل مع 6 جهات دولية للحصول على لقاح كورونا لبدء إنتاجه محليا.. ونواب: تعاون مع الصين وتصنيع المادة الفعالة سيدعم الاقتصاد الوطنى

برلمانى يطالب وزارة الصحة بسرعة إنتاج لقاح لفيروس كورونا

ترشيحاتنا

أحمد موسى يبحث عن سيدة على الهواء ويناشد من يعرفها

روسيا تحذر من هجوم كيميائي محتمل في سوريا

خاص.. سيناريو الساعات الأخيرة في مفاوضات الأهلي وفايلر.. والخطيب يستقر على رحيله

بعد واقعة المايوه| محمد علي رزق يدافع عن عارفة عبد الرسول: تعمل اللي هي عاوزاه

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض ضم أنيس البدري .. شاهد

14 فائدة لـ الشطة .. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. وصول فورد ماتش mach-Es موديل 2021 للأسواق الأوروبية .. صور

خلاص ارتحت.. آخر كلمات الزعيم جمال عبدالناصر على فراش الموت.. وسر ما جاء في تقرير الوفاة

رسميا .. الكشف عن Q5 سبورتباك 2021 الكروس اوفر كوبيه.. صور