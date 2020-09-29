مصر جاهزة لتصنيع لقاح كورونا.. هالة زايد تكشف تفاصيل مشاركتها في التجارب السريرية

كشف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تفاصيل مشاركتها في التجارب السريرية للقاح فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقالت زايد ، في مداخلة هاتفية لقناة أم بي سي مصر، مساء الاثنين، إن هناك 3 أنواع من اللقاحات لكورونا، متابعة أن الأول للفيروس حي وتم إضعافه، والثاني الفيروس يكون غير نشط.





وتابعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن هناك نوعا ثالثا يكون جزءا من الفيروس يتم حقنه، وكلهم يؤدون إلى تحفيز جهاز المناعة وعمل مناعة مكتسبة، لافتة إلى أنها حصلت على أحد "اللقاحات" وليس هناك لقاح واحد، ولكن لقاحين اثنين ضمن 4 لقاحات.





وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن مصر جاهزة لتصنيع لقاح كورونا في حال إقراره نهائيا وسيتم إقراره في شهر 11 أو 12 المقبل، مشيرا إلى أن مصر عملت مراجعة لخطوط مصنع فكسين وهناك بعثة تعمل معنا لكي تتأكد إن مصر جاهزة للإنتاج.