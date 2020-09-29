سكان عقار في النزهة الجديدة يشتكون من ارتفاع فواتير المياه

أستغاث المواطن محمد محمود رمضان ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ارتفاع قيمة فاتورة المياه





ويقول فى رسالته : نشكو نحن سكان العقار 8 الكائن فى شارع محمد محمود بالنزهة الجديدة من فاتورة المياه الخاصة بالعمارة المكونة من 11 شقة ساكنة فقط، ويتم المحاسبة لعدد 24 شقة





وفي شهر أغسطس تم تركيب عداد مياه منفصل لعدد 4 شقق أصبح العداد الآخر لعدد 7 شقق، ونرجو المرور من الجهة المختصة لقراءة العداد





وطالب بالتأكد من عدد الشقق لأننا نعاني أشد المعاناة من ارتفاع قيمة الفواتير واحتساب استهلاك على غير الحقيقة.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



