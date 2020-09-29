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فن

يا حبيبي لـ محمد رمضان تتخطى 19 مليون مشاهدة على يوتيوب

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:50 ص
محمد رمضان - يا حبيبي
محمد رمضان - يا حبيبي
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سعيد فراج
حقق كليب " يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 19 مليونا و122 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الجاري. 

ويشارك محمد رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا. 

الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك،انساي وتيك توك. 

وتقول كلمات الأغنية :"هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير ..  مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".
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