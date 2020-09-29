العملية العسكرية مستمرة.. رئيس أذربيجان: أرمينيا بادرت بالهجوم ودافعنا عن أنفسنا

أكد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم الاثنين، أن أرمينيا هي من بادرت بالهجوم ومن ثمّ قام الجيش الأذربيجاني بشن هجوم مضاد ناجح دفاعا عن النفس.





ووفقا لـ "العربية"، قال علييف إن حل أزمة إقليم ناجورنو كاراباخ سيكون وفق القانون الدولي ووحدة أراضي أذربيجان.









وأشارت أذربيجان إلى أن العملية العسكرية مستمرة منذ الصباح للسيطرة على منطقة "فضولي".





وأعلن علييف، أمس الاثنين، تعبئة عسكرية جزئية في البلاد، في ثاني يوم من الاشتباكات بين الجيش الأذربيجاني والقوات الأرمينية في إقليم كارا باخ.





وفي وقت سابق، أعلن حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجاني، أن بلاده تعتبر تفاقم الوضع الحالي في منطقة كاراباخ بمثابة "الحرب الوطنية".



