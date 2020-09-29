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حوادث

السجن 5 سنوات لـ3 أشخاص متهمين بالاتجار في المخدرات بالعاشر من رمضان

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:46 م
محكمة
محكمة
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محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم ، اليوم،حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 3 أشخاص لحيازتهم مخدر المورفين والكوكايين بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر، يفيد تمكن مفتش بالإدارة العامة للمخدرات ورئيس مباحث أول العاشر من ضبط" وليد ع " 43 سنة سروجى سيارات ، و" فتحى ع ع " 42 سنة عاطل و" هانى م أ " 45 سنة صاحب سوبر ماركت ، مقيمين بمحافظة القاهرة، وبحوزتهم كمية من مخدر المورفين والكوكايين، تزن 84 جراما بقصد الاتجار.

 

تم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وإحالتهما من قبل نيابة العاشر من رمضان،إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 12337 لسنة 2019 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

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