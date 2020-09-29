7 أشخاص ممنوعون من شرب القهوة .. هل أنت منهم؟





وشرب الكثير من القهوة يمكن أن يكون له أيضًا بعض الآثار الضارة، ومن أبرز المخاطر التي يسببها كثرة شرب القهوة:





كسور العظام





وجدت بعض الدراسات أن النساء اللائي يشربن الكثير من القهوة قد يكون لديهن مخاطر أعلى للإصابة بكسور العظام .









من ناحية أخرى ، يبدو أن الرجال الذين يتناولون كميات أكبر من القهوة لديهم مخاطر أقل قليلًا.









الحمل





أضاف الباحثون أن تناول القهوة قد لا يكون آمنًا أثناء الحمل، وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى وجود صلة بين ارتفاع استهلاك القهوة وفقدان الحمل وانخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة.









بطانة الرحم





قد يكون هناك خطر أكبر للإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي بين النساء اللاتي يشربن القهوة ، ولكن لا توجد أدلة كافية لتأكيد هذا الارتباط.





ارتجاع مِعَدي مريئي





قد يكون الأشخاص الذين يشربون الكثير من القهوة أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.





القلق





استهلاك كميات عالية من الكافيين قد يزيد من مخاطر من القلق ، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الهلع أو اضطراب القلق الاجتماعي . أقل شيوعًا ، قد يؤدي إلى الهوس والذهان لدى الأشخاص المعرضين للإصابة به.









الصحة النفسية





خلصت إحدى الدراسات من عام 2016 إلى أن تناول كميات كبيرة من الكافيين خلال فترة المراهقة يمكن أن يؤدي إلى تغييرات دائمة في الدماغ.





أعرب العلماء الذين أجروا الدراسة عن قلقهم من أن هذا قد يزيد من مخاطر الحالات المرتبطة بالقلق في مرحلة البلوغ.





وجود مكونات سامة





في عام 2015 ، وجد الباحثون مستويات عالية نسبيًا من السموم الفطرية في القهوة التجارية. السموم الفطرية هي مواد سامة يمكن أن تلوث القهوة كمنتج طبيعي.



