AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لقاء منتصف الليل .. كواليس الصلح بين رضا عبدالعال وإبراهيم سعيد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:46 م
رضا عبدالعال وإبراهيم
رضا عبدالعال وإبراهيم سعيد
Advertisements
عمرو الحلواني
شهدت الساعات القليلة الماضية، تقارب وجهات النظر والصلح بين رضا عبدالعال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا وإبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق .

ونجح إيهاب جلال مدير برنامج " البريمو" المذاع عبر قناة " تن" فى عقد جلسة مع الطرفين رضا عبدالعال وإبراهيم سعيد فى الساعات الأولى من صباح اليوم وإبرام الصلح بينهما بعد الخلاف الوشيك بينهم والتراشق بالألفاظ.

كان رضا عبدالعال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا فتح النار على إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك السابق بسبب انتقاد الأخير له فى تدريبه لطنطا.

ورفض إبراهيم سعيد الطريقة التى يتعامل بها رضا عبدالعال فى تدريب طنطا ولجوئه إلى الهزار بشكل مكثف، مما قد يتسبب فى تشتيت ذهن اللاعبين داخل أرضية الملعب، ويؤثر على أداء الفريق بشكل سلبي.

وهو الأمر الذى رفضه رضا عبدالعال جملة وتفصيلا، مؤكدا أن إبراهيم سعيد ينتقده لأسباب غير فنية، وأنه غيران منه بسبب عدم توليه تدريب أى ناد فى الفترة الأخيرة.

وأضاف عبدالعال أن إبراهيم سعيد لا يمكنه الحديث عن التركيز داخل الملعب، خاصة أنه كان يلجأ إلى "التسريحات" المتنوعة واهتمامه المبالغ فيه بشعره، مؤكدا أنه يرفض تصريحات إبراهيم سعيد ضده.

ولم يتوقف رضا عبدالعال عن هذا الحد من هجومه العنيف ضد إبراهيم سعيد مؤكدا إنه لن يظهر معه فى أى برنامج رياضى مرة أخرى قائلا " أقسم بالله لن يجمعنى بيه استديو فى أى برنامج مرة أخرى " .

وانفعل رضا عبدالعال بشدة من طريقة تحدث إبراهيم سعيد عنه فى تجربته فى تدريب طنطا خلال الوقت الحالى ، مؤكدا أن هناك أشخاصا لا يتمنون له الخير، بعكس من يشيد به ويعطيه حقه وهو الأمر الذى رفضه إبراهيم سعيد وخرج وتبادل الألفاظ وهاجم عبدالعال بعنف قبل ان ينجح إيهاب جلال فى الصلح بينهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيهاب جلال يجهز مفاجآت.. كواليس الساعات الأخيرة في المقاصة قبل مواجهة الزمالك

خاص| كلاكيت تاني مرة.. المزين يعلن رحيله عن نادي طنطا

رضا عبدالعال يقود تدريبات طنطا استعدادًا لمواجهة نادي مصر في الدوري

رضا عبدالعال يقود تدريبات طنطا استعدادا لمواجهة نادي مصر بالدوري

فى أول مباراة له بـ الممتاز .. رضا عبد العال يعلن قائمة طنطا ضد نادي مصر

رضا عبد العال يعلن تشكيل طنطا لمواجهة نادي مصر

ترشيحاتنا

بالقبعة.. مي الغيطي تخطف الأنظار في إطلالة عبر انستجرام

ذعر الطاعون الدبلي يجتاح الصين.. والسلطات تعلن حالة الطوارئ

قصة مبكية.. أسرة متوفى الفجأة في عيادة طبيب بالشرقية: أب لـ3 أطفال ونتمنى معاشا لأبنائه| شاهد

قيمته 40 مليون جنيه.. مصر المقاصة يكشف حقيقة عروض الأندية لضم محمد إبراهيم

بالقانون.. حالات يتم فيها قطع توصيل المرافق للعقارات

في ذكرى وفاة كوثر العسال.. قصة اكتئاب زوجها بعد رحيلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأولى فى تاريخ البلاد.. قصة اختيار فيكتوار سيديموهو لرئاسة الوزراء فى توجو|صور

تمساح يفترس كلبًا ضالًا بعد التسلل لساحة مليئة بالأطفال.. شاهد

مواصفات واسعار أودي Audi A4 اليوم في مصر .. صور