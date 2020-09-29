إبراهيم سعيد يشيد بـ موقف باتشيكو بالموافقة على قيادة الزمالك

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء، سيكون أمام مهمة صعبة خلال الفترة المقبلة.
وقال سعيد، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "رغم تحفظي على تعاقد الزمالك مع باتشيكو ولكن يُحسب له قبول المهمة فى هذا التوقيت الصعب للغاية بسبب المباريات الهامة فى الفترة المقبلة بدوري أبطال أفريقيا".
وأضاف: "أتمني أن يكون باتشيكو على قدر المسئولية، ويستطيع معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة وخاصة فى مباراة الجونة، وهذه الأخطاء لا يجب أن تكون على الإطلاق أمام الرجاء المغربي".
ووقع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد توليه مسئولية الفريق لمدة موسم قابل للتجديد.
جاء توقيع باتشيكو في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.
كما قام مساعدا المدير الفني الجديد للزمالك اليكس كوستا وجوزيه بيدرو أيضا، بالتوقيع على عقودهما بالجلسة نفسها.