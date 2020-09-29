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فن

التبرج واللهو عن العبادة.. هجوم شرس على نبيل الحلفاوي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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شروق حمدى
واجه الفنان نبيل الحلفاوى هجوما شرسا من عدد من متابعيه على موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وتلقى الحلفاوى سؤالا من احد متابعيه قائلا :" ايه علاقة رمضان باعمال الفن المحرم اللي بيظهر النساء متبرجات تبرج حرمه الله ولم يختلف عليه عالم علي وجه الارض".


واضاف: "ايه القصة حضرتك يعني بتلهو الناس عن العباده ولا بتخلوهم يشوفوا حرام في شهر العبادة معلش عشان فهمي علي قدي ممكن تفهمني".

من جانبه اجاب الحلفاوى: " الحقيقة مش ممكن".

ليتلقى سؤلا اخر من احدى متابعيه قائلة :" هو إيه اللي مش ممكن الراجل سأل سؤال وعايز رد من حضرتك ، ليه مش بتجاوبه!"

واجاب الحلفاوى قائلا :" والله جاوبته.. سؤاله كان "ممكن تفهمني؟" الإجابة مش ممكن .. حقيقي مش هقدر افهمه".

على صعيد اخر ينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.
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