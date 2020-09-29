التبرج واللهو عن العبادة.. هجوم شرس على نبيل الحلفاوي





وتلقى الحلفاوى سؤالا من احد متابعيه قائلا :" ايه علاقة رمضان باعمال الفن المحرم اللي بيظهر النساء متبرجات تبرج حرمه الله ولم يختلف عليه عالم علي وجه الارض".













من جانبه اجاب الحلفاوى: " الحقيقة مش ممكن".





ليتلقى سؤلا اخر من احدى متابعيه قائلة :" هو إيه اللي مش ممكن الراجل سأل سؤال وعايز رد من حضرتك ، ليه مش بتجاوبه!"





واجاب الحلفاوى قائلا :" والله جاوبته.. سؤاله كان "ممكن تفهمني؟" الإجابة مش ممكن .. حقيقي مش هقدر افهمه".





على صعيد اخر ينتظر نبيل الحلفاوى ، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.

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