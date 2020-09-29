للسلوليت وتنظيف البشرة.. فوائد جمالية للقهوة لا تتخيليها

عكس الساعة العمرية عند استخدامها على الجلد ، فإن مقشرات القهوة أو الأقنعة لها أهمية كبيرة في علاج علامات الشيخوخة المختلفة ، بما في ذلك التجاعيد والخطوط الدقيقة والعيوب وفرط التصبغ.





توحيد لون البشرة





تساعد منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على العناية بالبشرة التي تحتوي على القهوة على فتح مسام الجلد ، وتضمن تدفق الدم بشكل صحيح ، وتوحيد لون البشرة.





توفر الحماية من أشعة الشمس





توفر القهوة الحماية ضد أشعة UVA و UVB الضارة. إنه يحارب بدء التسرطن الذي يحدث بسبب الأشعة فوق البنفسجية عن طريق تجنب الالتهاب في طبقة البشرة الخارجية من بشرتك.





تمنع حب الشباب والبثور





تعتبر القهوة مقشرًا طبيعيًا ، وتساعد المنتجات على تنظيف مسام الجلد عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة وتراكم جزيئات الأوساخ والأوساخ من مسام الجلد.





تعزز صحة الشعر



