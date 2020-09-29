للسلوليت وتنظيف البشرة.. فوائد جمالية للقهوة لا تتخيليها

تعد القهوة هي احدي المشروبات التي يعشقها الكثير ، وفي اليوم العالمي للقهوة يمكنك ان تتعرف علي فوائد القهوة في الجمال وفقا لموقع بولد سكاي
حيث يعمل البن علي تقليل من السيلوليت - تلعب وفرة الكافيين في القهوة دورًا مهمًا في تقليل ظهور السيلوليت على الجلد. يمكن أن يؤدي تقشير المناطق المعرضة للسيلوليت مثل الفخذين والذراعين والبطن باستخدام مقشر القهوة إلى نتائج سريعة.
عكس الساعة العمرية عند استخدامها على الجلد ، فإن مقشرات القهوة أو الأقنعة لها أهمية كبيرة في علاج علامات الشيخوخة المختلفة ، بما في ذلك التجاعيد والخطوط الدقيقة والعيوب وفرط التصبغ.
توحيد لون البشرة
تساعد منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على القهوة على فتح مسام الجلد ، وتضمن تدفق الدم بشكل صحيح ، وتوحيد لون البشرة.
توفر الحماية من أشعة الشمس
توفر القهوة الحماية ضد أشعة UVA و UVB الضارة. إنه يحارب بدء التسرطن الذي يحدث بسبب الأشعة فوق البنفسجية عن طريق تجنب الالتهاب في طبقة البشرة الخارجية من بشرتك.
تمنع حب الشباب والبثور
تعتبر القهوة مقشرًا طبيعيًا ، وتساعد المنتجات على تنظيف مسام الجلد عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة وتراكم جزيئات الأوساخ والأوساخ من مسام الجلد.
تعزز صحة الشعر
يعمل التطبيق الموضعي لقناع القهوة على الشعر وفروة الرأس على زيادة الدورة الدموية في بصيلات الشعر بشكل فعال ، وتقوية بصيلات الشعر ، ومنع تساقط الشعر المفاجئ. كما أنه يعزز نمو الشعر ويساعد في فك تشابك الشعر الخشن.