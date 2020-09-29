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أخبار العالم

دبلوماسيان أوروبيان بالكويت ينعيان الأمير صباح الأحمد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:26 م
أمير الكويت الراحل
أمير الكويت الراحل
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قسم الخارجي
 
نعت عدد من البعثات الدبلوماسية  في الكويت رحيل أمير الكويت بعد رحلة علاج طويلة مع المرض في أمريكا.

وأعلن السفيران، سفير الاتحاد الأوروبي والبريطاني في الكويت نعيهما للشيخ صباح الأحمد .

وسبق أن قطع تلفزيون الكويت بث برامجه قبل قليل وبدأ إذاعة آيات من القرآن الكريم؛ حسبما أفادت صحيفة القبس الكويتية.

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي وفاة الأمير ، كما نعى قادة  الدول العربية رحيل الأمير الذي حرص على إحلال السلام دومًا في المنطقة.

كان الديوان الأميري الكويتي، أعلن اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما. 

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

كان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا.
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