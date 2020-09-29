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حوادث

التحريات: سرعة سائق النقل السبب فى دهس ميكروباص ليقتل 5 ويصيب 9 من عائلة واحدة بالبساتين

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:34 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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كتب – محمد صبري:
كشفت تحريات رجال الأمن في حادث تصادم دائري البساتين الذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة 9 آخرين ، عن أن سائق النقل كان يسير بسرعة زائدة وعجلة القيادة قد اختلت في يده مما تسبب في دهس الميكروباص .

وكان الطريق الدائري بمنطقة البساتين، حادثا مؤسفا بعد أن دهست سيارة نقل بمقطورة ميكروباص ، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة 9 آخرين، وتم نقل الجثث إلى مشرحة النيابة ، والمصابين إلى مستشفى حكومي.

وقررت النيابة وضع سائق السيارة النقل تحت حراسة مشددة داخل المستشفى لسؤاله حول الحادث، وكذا سماع أقوال المصابين الآخرين .

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري دائرة القسم ، ووجود جثث ومصابين .

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث ، وتبين من المعاينة والتحريات أن سيارة نقل بمقطورة دهست سيارة ميكروباص أعلى الدائري نتيجة السرعة الزائدة حيث اختلت عجلة القيادة فى يد سائق النقل ليصطدم بالميكروباص.

وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص بينهم طفلتان، وإصابة 9 آخرين.

وتبين أن المصابين هم : سائق الميكروباص " 40 سنة " مصاب بكدمات وسحجات وكان بصحبته كل من صيدلي " 45 سنة " مصاب بكدمات وسحجات ، ووفاة زوجته " 39 سنة " ربة منزل وأنجالهما " عامين و 5 أعوام " توفيا نتيجة أصابتهما ، كما أصيبت شقيقهما " 6 سنوات " و أخرى شقيقهم " 11 سنة".

وكان داخل الميكروباص شقيق الصيدلي " 31 سنة " ومدرس " 47 سنة " توفيا ، وكذا أصابه نجل المدرس " 7 سنوات " ، وجميع الجثث والمصابين الذين كانوا داخل الميكروباص من محافظة الفيوم.

كما تبين أن سائق السيارة النقل " 30 سنة " مصاب وبصحبته طفل " 13 سنة " مصاب ومقيمان محافظة الغربية.
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