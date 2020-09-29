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فن

خطوبة نبيلة عبيد؟.. الفنانة تكشف الحقيقة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:51 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نفت الفنانة نبيلة عبيد الشائعات المتداولة بشأن خطوبتها، وقالت من  لبرنامج The Insider بالعربي "كدب زي العادة".


وكانت قد نعت الفنانة  نبيلة عبيد رحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 91 عاما. 


وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:" أنعى ببالغ الحزن والاسى سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي انتقل الى جوار ربه، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيما عظيما بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعب الكويت والامة العربية، وخالص العزاء للكويت شعبا و حكومة و قيادة".


كان الديوان الأميري الكويتي، أعلن اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.


ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.
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