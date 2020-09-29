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حوادث

مرشحة تقيم دعوى قضائية لتحديد "كوتة المرأة" بانتخابات النواب

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:50 م
صدى البلد
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محمد زهير
أقامت أمل عبد الرسول حسين عبد النعيم المرشحة لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردي ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، لوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد كوتة المرأة في ١٤٢ دائرة من إجمالي عدد ١٤٣ دائرة بجمهورية مصر العربية.

وطالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلًا ، وفي الموضوع بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٠ الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات ، وإلغاء القرار السلبي الممتنع عن تحديد الكوتة ، والتى تمثل طبقًا لعدد الدوائر ٢٥% من كوتة المرأة طبقًا للدستور المصرى لسنة ٢٠١٩  ، كما طالبت بمنح المرأة المصرية في كل دائرة انتخابية حق الترشح علي الكوتة تنفيذًا للدستور الذي ذكرت المادة الأولي والثانية فيه ، مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات ومبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت الدعوى ، أن المرأة المصرية لم تشهد تمثيل برلمانى حقيقي إلا في ظل وجود الكوتة التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالدستور في نص المادة ١٠٢ ، وتجاهلتها الهيئة الوطنية للانتخابات ، ولم تقوم بتوزيع عادل للسكان والمحافظات وتكافؤ الفرص، وبالرغم من قيام رئيس الجمهورية بوضع كوتة للمرأة ، وهو نصر المرأة وأعطاها حقها ، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تضع لفظ الكوتة في قرارتها ، ولم تضعها بجميع الدوائر ، وتقصرها علي القوائم فقط دون النظام الفردي ، وذلك علي حسب ما ورد بالدعوى. 
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