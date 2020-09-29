أخبار الفن.. حقيقة خطوبة نبيلة عبيد.. ابنة ويل سميث مبسوطة بعلاقة والدتها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

ابنة ويل سميث: فخورة باعتراف والدتي عن علاقتها بعشيقها

أبدت "ويلو سميث"، ابنة النجم العالمي ويل سميث والممثلة الأمريكية "جادا بينكيت"، فخرها بوالدتها لاعترافها بعلاقتها السرية مع مغني الراب الأمريكي "أوجست اليسنا"، وذلك خلال فترة انفصالها عن زوجها النجم العالمي الشهير.

خطوبة نبيلة عبيد؟.. الفنانة تكشف الحقيقة

نفت الفنانة نبيلة عبيد الشائعات المتداولة بشأن خطوبتها، وقالت من لبرنامج The Insider بالعربي "كدب زي العادة".

الثقافة تقرر تعليق الأنشطة والفعاليات لمدة ثلاثة أيام حدادا على ملك الكويت

تنفيذا لقرار الدولة المصرية باعلان الحداد العام حزنا على رحيل الشيخ جابر الاحمد الصباح امير دولة الكويت قررت وزارة الثقافة تعليق كافة الانشطة والفعاليات لمدة ثلاثة ايام حتى غروب شمس الخميس الاول من اكتوبر .

محسن جابر: بالقانون صوت القاهرة لا تملك أغانى أم كلثوم

رد المنتج محسن جابر عن حصول شركة "صوت القاهرة" على حكما يؤكد أحقيتها وحدها في حقوق استغلال أغاني كوكب الشرق أم كلثوم.





مراد منير نقل لمستشفى القوات المسلحة.. تطورات الحالة الصحية لـ4 مشاهير

تعرض عدد من النجوم خلال الفترة الأخيرة لوعكات صحية، بعضها خطير والاخربسيط.. ونستعرض آخر تطورات الحالة الصحية للنجوم على النحو التالي: