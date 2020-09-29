AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. حقيقة خطوبة نبيلة عبيد.. ابنة ويل سميث مبسوطة بعلاقة والدتها

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:31 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


ابنة ويل سميث: فخورة باعتراف والدتي عن علاقتها بعشيقها


أبدت "ويلو سميث"، ابنة النجم العالمي ويل سميث والممثلة الأمريكية "جادا بينكيت"، فخرها بوالدتها لاعترافها بعلاقتها السرية مع مغني الراب الأمريكي "أوجست اليسنا"، وذلك خلال فترة انفصالها عن زوجها النجم العالمي الشهير.


خطوبة نبيلة عبيد؟.. الفنانة تكشف الحقيقة


نفت الفنانة نبيلة عبيد الشائعات المتداولة بشأن خطوبتها، وقالت من  لبرنامج The Insider بالعربي "كدب زي العادة".


الثقافة تقرر تعليق الأنشطة والفعاليات لمدة ثلاثة أيام حدادا على ملك الكويت


تنفيذا لقرار الدولة المصرية باعلان الحداد العام حزنا على رحيل الشيخ جابر الاحمد الصباح امير دولة الكويت قررت وزارة الثقافة تعليق كافة الانشطة والفعاليات لمدة ثلاثة ايام حتى غروب شمس الخميس الاول من اكتوبر .


محسن جابر: بالقانون صوت القاهرة لا تملك أغانى أم كلثوم


رد المنتج محسن جابر عن حصول شركة "صوت القاهرة" على حكما يؤكد أحقيتها وحدها في حقوق استغلال أغاني كوكب الشرق أم كلثوم.


مراد منير نقل لمستشفى القوات المسلحة.. تطورات الحالة الصحية لـ4 مشاهير


تعرض عدد من النجوم خلال الفترة الأخيرة لوعكات صحية، بعضها خطير والاخربسيط.. ونستعرض آخر تطورات الحالة الصحية للنجوم على النحو التالي:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضربة جديدة لـ ويل سميث.. عشيق زوجته يثير الجدل باعترافات جريئة

القصة الكاملة لـ ويل سميث وجادا بينكيت بعد الخيانة.. عشيقها يعلن مفاجأة.. والنجم العالمي يصفح عنها

خيانة وتسامح وتضامن .. أوجه عدة للقصة الكاملة لخيانة جادا بينكيت لـ ويل سميث

مبلغ خيالى.. تعرف على قيمة أجر ويل سميث على حلقة اعترافات زوجته بالخيانة

أخبار الفن.. أجر خيالى لـ ويل سميث فى حلقة اعترافات زوجته بالخيانة.. حقيقة خلاف أحمد السقا ومحمد رمضان

شاهد..نجل ويل سميث مع حبيبته الجديدة في شوارع لوس أنجلوس

ترشيحاتنا

هل يقع الطلاق أثناء الحيض وحكم الجماع قبل الاغتسال منه.. الأزهر يجيب.. فيديو

من هو خليفة "الشيخ صباح الأحمد" أمير الكويت؟.. فيديو

رجل ضبط زوجته متلبسة بالزنا ويسأل الأزهر عن الحكم.. وهذه الإجابة.. فيديو

ملعوب في جيناتهم.. فنانة تعلن على الهواء تفاصيل التنمر عليها وأولادها

الخطيب يدعم ميار شريف ويهنئها على المستوى المتميز

القائمة الكاملة لأسعار بيجو 2020 - 2021 في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة معرفة نوع الجنين في الشهر الأول

القائمة الكاملة لأسعار بيجو 2020 - 2021 في مصر

بدون تكاليف.. طرق استخدام خل التفاح لـ تكثيف الشعر