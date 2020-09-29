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توك شو

عنتيل التجمع .. يهدد الفتيات بنشر صورهن الجنسية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:29 م
عنتيل التجمع
عنتيل التجمع
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عبد الخالق صلاح
قالت مي عبد الهادي، المنسق الإعلامي لحملة "انتي الأهم"، إن عنتيل التجمع جن جنونه بعد نشر الفتاة لرسائله، وهددها بإرسال صورها لوالدها، ودورنا أننا نقف جنبهم ونحافظ على سرية هويتهم.

وأضافت مي عبد الهادي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن الشخص لديه نية أن يقدم صورها لوالدها إذا لم تتوقف عن بلاغها للنائب العام.

بعد تفجر القضية في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا في اساعات الأخيرة" تقوم أجهزة الأمن بفحص استغاثة فتاة بشأن تعرضها للاعتداء الجنسي على يد شخص وصفه بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بـ"عنتيل التجمع".

كانت المتابعة الأمنية رصدت تداول منشورات عن فتاة ادعت استغلالها جنسيًا وماديًا من أحد الأشخاص داخل صالة ألعاب رياضية "جيم" شهيرة بالتجمع الخامس.


 
وزعمت الفتاة أن المشكو في حقه كان على علاقة بفتاة ووالدتها في نفس الوقت، مطالبة بسرعة ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

بدورها، استقبلت مبادرة "أنتي الأهم" -الداعمة لضحايا التحرش والعنف الجنسي- استغاثة من الفتاة، تضمنت تمكن المشكو في حقه من الإيقاع بزوجات الأثرياء، ويحصل على كل ما يريد بعد أن يوهمهن باسم الحب، وأطلق عليه (عنتيل التجمع)

وأشارت المنسق الإعلامي لحملة "انتي الأهم"، إلى أن الفتاة خائفة جدًا لكن إحنا في ضهرها أنها تكمل وماشية في الطريق أننا نتخذ جميع الإجراءات القانونية.
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