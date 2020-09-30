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فوائد مذهلة لـ القهوة الخضراء.. وعلاقتها بـ التخسيس

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:16 ص
فوائد القهوة الخضراء
فوائد القهوة الخضراء
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آية التيجي
من المعروف ان القهوة الخضراء لها العديد من الفوائد المذهلة للجسم، وقد يرتبط ذكرها بإتباع نظام غذائي صحي وخسارة الوزن، لذا سنقدم لكم اهم فوائد القهوة الخضراء للجسم، وعلاقتها بالرجيم.

وقال الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، ان القهوة المشروب المفضل لدى الكثيرين في مختلف أنحاء العالم، فبالنسبة لـ القهوة العادية المحمصة، فإن التحميص لـ القهوة يقلل تأثير حمض الكلوروجينيك، ولكن القهوة الخضراء تحتوي على هذا الحمض وهو احد الأحماض المهمة في رفع معدل الحرق .

وتابع حلمي في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، ان الفائدة الأكبر لـ القهوة الخضراء هو التخسيس، لذا يتم إدراجها في أنظمة الغذاء المختلفة، وذلك لما تحتويه من هرمون اديبونيكتين، وهو ببساطة الهرمون المسئول عن حرق الدهون.

وأضاف حلمي، إلى أن من ابرز فوائد القهوة الخضراء انها غنية بمادة الكافيين، وأن وجود الكافيين مع حمض الكلوروجينك يجعلها غنية بالعديد من الفوائد، ومن ابرز فوائد القهوة الخضراء بالنسبة للصحة العامة وعلاقتها بالتخسيس ، ما يلي:

1- ترفع  معدل الحرق بنسبة 3% حتى 11% .

2- تقلل امتصاص الدهون من الاكل.

3- تقلل القهوة الخضراء من نسبة الدهون المخزنة في الكبد.

4- القهوة الخضراء لها  تأثيرها صحي على دهون البطن، فهي تزيد من تحلل الدهون وإطلاق الطاقة من الخلايا الدهنية وبالتالي التخلص منها.

5- تحسن نسبة السكر الأنسولين في الدم.

6- تزيد الشعور بالشبع لأنها غنية بالألياف الغذائية والتي لم تتأثر بعد بحرارة التحميص.

7- تحسن امتصاص الجسم للسكريات، ومنع تحويلها وتراكمها على هيئة دهون، وبالتالي تحسن نسبة الدهون الثلاثية.

8- تقلل القهوة الخضراء من نسبة الدهون الضارة في الدم وأيضا الكبد.
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