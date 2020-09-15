طريقة تحضير القهوة الخضراء وأبرز فوائدها.. تعرف عليها

القهوة الخضراء عبارة عن حبوب قهوة عادية لم يتم تحميصها ولا تزال نيئة تمامًا، يحرص كثيرون من الأشخاص على شراء القهوة الخضراء في شكل حبوب كاملة واستخدامها في صنع مشروب ساخن طعمه يشبه شاي الأعشاب أكثر من طعمه القهوة.





يتحتوي القهوة الخضراء على أحماض الكلوروجينيك وهي مركبات ذات تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات التي قد توفر العديد من الفوائد الصحية.





طريقة عمل القهوة الخضراء السعودية

مقادير القهوة الخضراء السعودية

3 ملاعق كبيرة من حبوب القهوة الخضراء المطحون

3 أكواب ماء

ملعقة كبيرة هيل مطحون

رشة زعفران

ملعقة صغيرة ماء الورد

طريقة تحضير القهوة الخضراء السعودية

يوضع الماء في إناء خاص لتحضير القهوة ويترك على نار متوسطة حتى يغلي.

تضاف حبوب القهوة الخضراء وتترك على النار تغلي لمدة 10 دقائق

ثم تسكب القوة في الفنجان وتقدم .





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فوائد القهوة الخضراء على الريق

يحرص كثير من الأشخاص على تناول كوب من القهوة الخضراء على الريق لكي يتمتع بفوائدها التي لا حصر لها أبرزها يزيد من معدل الحرق في الجسم و تساعد في التخلص من الوزن الزائد كما تساعد القهوة الخضراء على زيادة الإحساس بالشبع، وسد الشهية.





ومن فوائد القهوة الخضراء على الريق أنها علاجًا فعالًا لمرضى السكر لأنه يوجد بها بعض المواد التي تساعد على خفض معدل السكر في الدم، وهي على عكس البن المحمص الذي يرفع من ضغط الدم، كما تعمل على تنشيط الذاكرة، وإعطاء الجسم الطاقة اللازمة له لحرق الدهون.





بديل القهوة الخضراء

القهوة الخضراء من المشروبات المفضلة لدي الكثير هي مشروب ، بينما يختار البعض الآخر عدم شربها لأنها تسبب التوتر و تؤثر على المعدة و الجهاز الهضمي و تؤدي إلي الصداع في بعض الأحيان.

لذا يبحث الكثير من الأشخاص عن بديل القهوة الخضراء، كشف موقع healthline عن أبرز بدائل القهوة و التي تتمثل في ...





-الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر أيضًا بديلًا رائعًا لشرب القهوة، حيث يقول الدكتور أنتوني كوري ، طبيب جراحة العظام في المركز الطبي بجامعة توليدو ، أن "أظهرت دراسات متعددة أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر هم أقل عرضة للإصابة بسرطان المثانة والثدي والرئة والمعدة والبنكرياس والقولون والمستقيم بالإضافة إلى ذلك ، تشير الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر يساعد في الحد من مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب، الكافيين في الشاي الأخضر يساعد على تحسين حدة العقل.





-سموزي

هناك الكثير من المكونات الطبيعية التي يمكن أن تعزز طاقتك بدلًا من القهوة ، لذلك من المنطقي أن تجمعها في عصير لتتناولها في بداية يومك "تقدم العصائر حصصًا من الفواكه والخضروات ، والتي يفتقر إليها الكثير منا في نظامنا الغذائي" ، هذا ما قالته ناتالي ألين ، أخصائية التغذية المسجلة ومدربة العلوم الطبية الحيوية في جامعة ولاية ميسوري ، "إضافة البروتين ، مثل الزبادي ، سيساعدك على الشعور بالشبع، وتعتبر العصائر هي بداية رائعة لليوم مع الكربوهيدرات والألياف ومضادات الأكسدة والبروتين."





-خل حمض التفاح

يمكن أن يكون خل التفاح بمثابة دفعة للطاقة ويكون بديلًا للقهوة في الصباح، يقول كوري: "هذا مشروب لا يحتوي على كافيين مصنوع من التفاح المخمر ، ويحتوي على مركب يسمى حمض الأسيتيك". وقد ثبت أن هذا له آثار مفيدة على حساسية الأنسولين ومستويات السكر في الدم، على الرغم من أن خل التفاح يمكن أن يمنحك الطاقة ويوفر لك فوائد صحية أخرى ، إلا أن كوري يقترح دائمًا تناوله بجرعة كبيرة من الماء ، لأن الحموضة من خل التفاح يمكن أن تتلف أسنانك إذا تم تناولها مباشرة.





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-اللبن الذهبي

على الرغم من أن الناس غالبًا ما يشربون الحليب الذهبي في الليل ، إلا أن كوري يقترح أنه يمكن أن يكون بديلًا جيدًا للقهوة للحفاظ على نشاطك طوال اليوم. يقول: "هذا مشروب هندي تقليدي خال من الكافيين يتم تحضيره دافئًا ، ويتضمن الزنجبيل والقرفة والكركم والفلفل الأسود. ويمكن إضافة العسل والفانيليا أيضًا"، "التوابل المكونة للحليب الذهبي لها خصائص قوية مضادة للالتهابات بسبب مادة الكركمين الكيميائية ، المكون النشط في الكركم. أظهرت بعض الدراسات أن استهلاك 500 مجم من الكركمين يعادل 50 مجم من دواء التهاب المفاصل (مضاد للالتهابات)." ويضيف كوري أيضًا أن هناك دراسات تظهر أن شرب الحليب الذهبي يمكن أن يحسن الصحة العقلية والذاكرة وكثافة العظام.