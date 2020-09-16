AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

اكتشف فوائد تناول القهوة الخضراء على الريق

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:29 ص
فوائد القهوة الخضراء
فوائد القهوة الخضراء
Advertisements
هاجر هانئ
يحرص كثير من الأشخاص على تناول كوب من القهوة الخضراء على الريق؛ لكي يتمتع بفوائدها التي لا حصر لها، وأبرزها زيادة معدل الحرق في الجسم، والمساعدة في التخلص من الوزن الزائد، كما تساعد القهوة الخضراء على زيادة الإحساس بالشبع، وسد الشهية.

وقال استشاري الطب البديل، محسن النادي، إن من فوائد القهوة الخضراء على الريق، أنها تعد علاجًا فعالًا لمرضى السكر، لأنه يوجد بها بعض المواد التي تساعد على خفض معدل السكر في الدم، وهي على عكس البن المحمص الذي يرفع من ضغط الدم، كما تعمل على تنشيط الذاكرة، وإعطاء الجسم الطاقة اللازمة له لحرق الدهون.

اقرأ أيضًا..

وأكد موقع healthline، أن القهوة الخضراء تحتوي على أحماض الكلوروجينيك في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب.

في دراسة استمرت 8 أسابيع ، تناول 50 شخصًا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي  مجموعة من عوامل الخطر ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وسكر الدم ، التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب - 400 مجم من خلاصة حبوب البن الخضراء منزوعة الكافيين مرتين يوميًا ، أولئك الذين تناولوا المستخلص عانوا من تحسن كبير في سكر الدم وضغط الدم ومحيط الخصر أثناء الصيام ، مقارنة بمجموعة تحكم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل القهوة الخضراء في دقائق

فوائد مذهلة للبن الأخضر

أضرار القهوة .. كوارث صحية للبنات واحذر الخضراء

ماذا يحدث لمرضى السكرى عند تناول اللب السورى

تؤثر على الضغط والعظام.. أضرار القهوة الخضراء

5 أطعمة تحافظ على صحة القلب.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

60 ألف دولار لـ محمد ناصر شهريًا و120 ألفًا لـ عبدالله الشريف.. تقرير يكشف تمويل قنوات الإخوان.. فيديو

شاهد.. أمير مرتضى يكشف كواليس جديدة لـ رحيل كارتيرون المفاجئ عن الزمالك

عنصرية شديدة.. بريطانية تسخر من امرأة سمراء وتطالب المسئولين بطردها.. فيديو

سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 -9-2020

طريقة تحضير هريسة الزيتون.. خطوة بخطوة

شهود عيان يروون تفاصيل مقتل طفل على يد والده بمركز الدلنجات في البحيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتخفيضات تصل لـ 5 آلاف جنيه.. أحدث أسعار صيانات سيارة سكودا كاروك 2021

تبدأ من 227 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات ستروين سي أليزيه 2021 الجديدة

مرسيدس في ورطة.. غرامة 1.5 مليار دولار واتهامات بالغش في الاختبارات