اكتشف فوائد تناول القهوة الخضراء على الريق

يحرص كثير من الأشخاص على تناول كوب من القهوة الخضراء على الريق ؛ لكي يتمتع بفوائدها التي لا حصر لها، وأبرزها زيادة معدل الحرق في الجسم، والمساعدة في التخلص من الوزن الزائد، كما تساعد القهوة الخضراء على زيادة الإحساس بالشبع، وسد الشهية.





وقال استشاري الطب البديل، محسن النادي، إن من فوائد القهوة الخضراء على الريق، أنها تعد علاجًا فعالًا لمرضى السكر، لأنه يوجد بها بعض المواد التي تساعد على خفض معدل السكر في الدم، وهي على عكس البن المحمص الذي يرفع من ضغط الدم، كما تعمل على تنشيط الذاكرة، وإعطاء الجسم الطاقة اللازمة له لحرق الدهون.





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وأكد موقع healthline، أن القهوة الخضراء تحتوي على أحماض الكلوروجينيك في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب.





في دراسة استمرت 8 أسابيع ، تناول 50 شخصًا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي مجموعة من عوامل الخطر ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وسكر الدم ، التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب - 400 مجم من خلاصة حبوب البن الخضراء منزوعة الكافيين مرتين يوميًا ، أولئك الذين تناولوا المستخلص عانوا من تحسن كبير في سكر الدم وضغط الدم ومحيط الخصر أثناء الصيام ، مقارنة بمجموعة تحكم.