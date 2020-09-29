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محافظات

وكيل صحة الغربية يكلف محجوب خلفا للعطفي مديرا بمستشفى الحميات ببسيون

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:08 م
الدكتور عبدالناصر
الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية
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احمد علي
أصدر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية توجيهاته بتكليف الدكتور أحمد محجوب أحمد النجار بالدرجة الثانية التخصصية لوظائف الطب البشري، للقيام بأعمال مدير مستشفى حميات بسيون لمدة ثلاثة أشهر.

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وجاء ذلك لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، خلفا للدكتور ضياء العطفي مدير مستشفى حميات بسيون السابق الذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

ووجه وكيل وزارة الصحة بالغربية، الجهات المختصة بالعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ  صدوره.

ونعت نقابة الأطباء الفقيد بأن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان، مشيرة إلى أنها الشهيد 178 بين صفوف الأطباء إثر وفاتها بفيروس كورونا.
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