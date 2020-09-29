وكيل صحة الغربية يكلف محجوب خلفا للعطفي مديرا بمستشفى الحميات ببسيون

أصدر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية توجيهاته بتكليف الدكتور أحمد محجوب أحمد النجار بالدرجة الثانية التخصصية لوظائف الطب البشري، للقيام بأعمال مدير مستشفى حميات بسيون لمدة ثلاثة أشهر.





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وجاء ذلك لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، خلفا للدكتور ضياء العطفي مدير مستشفى حميات بسيون السابق الذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ووجه وكيل وزارة الصحة بالغربية، الجهات المختصة بالعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.



