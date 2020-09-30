AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على أسعار ومواصفات هيوندايi30N موديل 2021.. صور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم السيارات

طرحت شركة هيونداي سيارتها الجديدةi30N موديل 2021، وقامت بتنفيذ تحديث منتصف العمر لواحدة من أفضل السيارات أداءً في الذاكرة الحديثة.


ويبدو المظهر الخارجي للسيارة هيوندايi30N  موديل 2021 مختلفًا تماما، حيث تغيرت إشارات ضوء LED الجديدة وأنابيب العادم الأكبر، وهي التغييرات الأكثر وضوحا.


ولا يزال هناك نوعان من المحركات 2.0 لتر توربو أربعة متوفرة ؛ 247 حصانًا كمعيار، أو 276 حصانًا لإصدار الأداء، وهو ما يمثل ارتفاعًا بمقدار 5 حصان، وسيتم تقديم i30N الأقوى فقط في بريطانيا.


وأضافت هيونداى خيارات متعددة  للعميل من علب التروس الأوتوماتيكية ذات القابض المزدوج أو ذات الثماني سرعات اليدوية من ست سرعات.


ولا يزال الأول يحصل على مطابقة سرعة الدوران كمعيار قياسي (يتم إيقاف تشغيل مطابقة السرعة بسهولة)، بينما يقدم الأخير ثلاث وظائف مختلفة: N Grin Shift وN Power Shift وN Track Sense Shift.


ويصل سعر السيارة هيونداي i30N موديل 2021 إلى 21580 دولارا، أى ما يعادل 340,072.75 جنيه مصري.

تعرف على أسعار ومواصفات هيوندايi30N موديل 2021.. صور
تعرف على أسعار ومواصفات هيوندايi30N موديل 2021.. صور
تعرف على أسعار ومواصفات هيوندايi30N موديل 2021.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظهور هيونداي سوناتا N-Line موديل 2021.. صور

البافارية للسيارات توفّر جميع موديلات MINI في السوق المصرية

حصول هيونداي فينيو 2020 على جائزة اختبارات السلامة العالمية

رسميًا... الكشف عن لكزس RC موديل 2021 .. صور

أسعار ومواصفات مازدا CX-3 موديل 2020.. صور

أسعار النترا فى سوق السيارات المستعملة.. تفاصيل بالفيديو

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30 – 9 – 2020 والقنوات الناقلة

بعد وفاة أمير الكويت.. قرار عاجل من مجلس الأمة

التأمينات تبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر غدًا.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

مجلس الأهلي يجتمع صباح غد لإعلان المدرب الجديد لفريق الكرة

وكيل يوسف البلايلي: العربي القطري عرض على اللاعب 13 مليون دولار مقابل 6 من الأهلي

توقفى عنها فورا .. أطعمة غير متوقعة تسبب خشونة الركبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار ومواصفات هيوندايi30N موديل 2021.. صور

بعد جلسة تصوير.. ليلى علوي مطلوبة على جوجل وهذا عمرها الحقيقي

تعرف على أسرع دراجة نارية Honda Fireblade موديل 2020 .. صور