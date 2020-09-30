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أخبار العالم

السعودية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:30 ص
السعودية تدعو المجتمع
السعودية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران
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قسم الخارجي
دعا مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران، والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المتعلقة ببرنامجها النووي.

وجددت السعودية التأكيد على ضرورة التعامل بكل حزم حيال تجاوزات إيران النووية، معلنة تأييد المبادرات الإيجابية الداعية لإيجاد مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، والعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة.

وتطرق مجلس الوزاء السعودي إلى الدعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة؛ لتفادي كارثة بيئية محتملة جراء عدم صيانة الناقلة النفطية (صافر) الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ 5 أعوام.

وثمن المجلس الجهود الأمنية التي أطاحت بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع في الحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات المُخبأة. 

في سياق آخر، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن  خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
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