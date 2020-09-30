السعودية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران

دعا مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران، والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المتعلقة ببرنامجها النووي.





وجددت السعودية التأكيد على ضرورة التعامل بكل حزم حيال تجاوزات إيران النووية، معلنة تأييد المبادرات الإيجابية الداعية لإيجاد مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، والعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة.





وتطرق مجلس الوزاء السعودي إلى الدعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة؛ لتفادي كارثة بيئية محتملة جراء عدم صيانة الناقلة النفطية (صافر) الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ 5 أعوام.





وثمن المجلس الجهود الأمنية التي أطاحت بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع في الحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات المُخبأة.



