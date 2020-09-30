منتخب الكرة الطائرة يضم 5 ناشئات من سموحة

وقع اختيار الإدارة الفنية لـ منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 18 سنة، على 5 لاعبات من نادى سموحة ، للانضمام إلى صفوف المنتخب القومي للناشئات ، وتمثيل مصر فى البطولات الدولية.



