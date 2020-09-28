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رياضة

خاص | حقيقة مطالبة الأهلي بعودة ناصر ماهر وصلاح محسن من سموحة .. فرج عامر يجيب

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:39 م
ناصر ماهر وصلاح محسن
ناصر ماهر وصلاح محسن
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حسام الحارتي
ترددت أنباء خلال الفترة الحالية عن رغبة مسئولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في إنهاء إعارة ثنائي سموحة " ناصر ماهر وصلاح محسن "، وعودتهما إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.


ورد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة في تصريحات خاصة "لصدى البلد"، على أنباء رغبة النادي الأهلي في إنهاء إعارة ثنائي سموحة  ، مضيفا أن ثنائي الأهلي المعارين إلى نادي سموحة " ناصر ماهر وصلاح محسن"، على قيد الفريق ولم يتطرق أحد  من قبل مسئولي القلعة الحمراء من أجل إنهاء إعارتهما .


وأوضح  عامر أن الحديث عن إنهاء إعارة ثنائي سموحة في الوقت الحالي غير مناسب، في ظل استكمال لقاءات بطولة الدوري المصري .


وأكد أن نادي سموحة لم يتحدث في الوقت الحالي عن تجديد إعارة اللاعبين سواء من النادي الأهلي أو الزمالك ".


وتابع فرج عامر :" لم نتحدث في تجديد إعارة اللاعبين والأمر متروك للأهلي والزمالك ويتم الحديث عقب نهاية هذا الموسم ".

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