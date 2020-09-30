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أخبار العالم

بايدن: ترامب دمية في يد بوتين

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:45 ص
المرشح الديمقراطي
المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن
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قسم الخارجي
اتهم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، منافسه الجمهوري دونالد ترامب، بأنه "دمية" في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وانتقد "بايدن"، في أول مناظرة تلفزيونية مع ترامب، وضع الولايات المتحدة الذي بات أكثر فقرًا في عهد الرئيس الحالي.

في المقابل، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه بايدن، أنه دمية في يد اليسار الراديكالي.

ودافع "ترامب" عن نفسه، قائلا: إن إدارته هي الأكثر في الإنجازات بين الإدارات الأمريكية السابقة.

ووقعت أكثر من مشادة بين ترامب وبايدن خلال المناظرة الرئاسية التي يشاهدها ملايين الأمريكيين.

وتُعد تلك المناظرة هي الأولى بين ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن، من بين 3 مناظرات مقررة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر.
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