ترامب يهين بايدن: لا علاقة لك بالذكاء.. فيديو

وقعت أكثر من مشادة كلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، في أول مناظرة تليفزيونية بينهما.





وقال "ترامب" ، موجهًا حديثه لـ"بايدن": "لا تستخدم كلمة ذكي أبدًا معي.. لا يوجد شيء ذكي فيك يا جو"، منتقدًا مستوى بايدن التعليمي ، وتخرجه بأدنى الدرجات.





وردَّ "بايدن" على الرئيس الأمريكي ، قائلاً: "دعنا نجري هذا النقاش؛ لنرى من هو الذكي".





وقاطع "ترامب" ، منافسه بايدن ، أكثر من مرة، ما دفع المذيع كريس والاس ، لمحاولة إسكاته.





من جهته، اتهم المرشح الديمقراطي الرئيس الحالي بالفشل في مواجهة أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" مع عدم وجود خطة للرعاية الصحية.



