AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يهين بايدن: لا علاقة لك بالذكاء.. فيديو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
ترامب وجو بايدن في
ترامب وجو بايدن في أول مناظرة تلفزيونية
Advertisements
قسم الخارجي
وقعت أكثر من مشادة كلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، في أول مناظرة تليفزيونية بينهما.

وقال "ترامب"، موجهًا حديثه لـ"بايدن": "لا تستخدم كلمة ذكي أبدًا معي.. لا يوجد شيء ذكي فيك يا جو"، منتقدًا مستوى بايدن التعليمي، وتخرجه بأدنى الدرجات.

وردَّ "بايدن" على الرئيس الأمريكي، قائلاً: "دعنا نجري هذا النقاش؛ لنرى من هو الذكي".

وقاطع "ترامب"، منافسه بايدن، أكثر من مرة، ما دفع المذيع كريس والاس، لمحاولة إسكاته.

من جهته، اتهم المرشح الديمقراطي الرئيس الحالي بالفشل في مواجهة أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" مع عدم وجود خطة للرعاية الصحية.

وتُعد تلك المناظرة هي الأولى بين ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن، من بين 3 مناظرات مقررة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل ساعات من بدء المناظرة الرئاسية بين ترامب وبايدن.. إليك أهم النقاط الساخنة التي ستشعل اللقاء.. وكورونا السلاح الرئيسي للمرشح الديمقراطي ضد الرئيس

لحظة وصول ترامب وبايدن إلى كليفلاند لإجراء أول مناظرة تليفزيونية.. فيديو

ترامب يدافع عن اختياره قاضية لعضوية المحكمة العليا

ترامب ينفعل على بايدن في أول مناظرة تليفزيونية

ترامب يعد بتوفير لقاح كورونا.. وبايدن يتهمه بـ الكذب

ترامب: دفعت ملايين الدولارات كضرائب.. وبايدن: أظهر لنا إقرارك الضريبي

ترشيحاتنا

فاتورة أم دعوة فرح.. طلب غريب من عروسين قبل الزفاف يثير غضب أصدقائهما.. صور

بث مباشر .. انطلاق أول مناظرة بين ترامب ومنافسه جو بايدن

ميسي ينشر توضيحا جديدا لمشجعي برشلونة بخصوص الفترة الماضية

مجهول يعتدي على «عم سبسبع» في الإسكندرية.. تفاصيل

الأهلي يفسخ عقد فايلر ويوجه له الشكر

هل يجوز نقل جثمان الميت من مكان إلى أخر؟.. والإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنشربه غلط.. خبير يكشف الطريقة الصحيحة لـ تناول الشاي

مهمة ملحمية.. قرية بأكملها تحاول إنقاذ قطة من شجرة ضخمة.. فيديو

تعرف على لكزس lexus Es موديل 2020 .. صور