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أخبار العالم

بعد أول مناظرة.. ترامب يسقط في استطلاعات الرأي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:16 ص
ترامب
ترامب
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على صالح
يمكن أن تبدو حسابات الانتخابات مُعقدة، لكن الوضع واضح، فقد تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، ليدخل في حالة تأرجح كافٍ، إذ إن طريقه إلى 270 صوتًا ضروريًا للبقاء رئيسًا، ولكن الأمر بالنسبة له غير مُستقر في أحسن الأحوال.

ووفقًا لأحدث متوسطات الاستطلاع من موقع 538 الأمريكي، فإن نائب الرئيس السابق جو بايدن موجود في أوهايو ونورث كارولينا وفلوريدا وأريزونا وبنسلفانيا، سيحتاج ترامب إلى إدارة الطاولة في تلك الولايات للفوز بالرئاسة مرة ثانية.

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وارتفعت شعبية بايدن بمقدار 6 نقاط أو أكثر في ولايات ويسكونسن وميشيغان ونيفادا ونيوهامبشاير ، لكن الرئيس لا يزال على مسافة قريبة.

استطلاع شعبية ترامب وبايدن بعد المناظرة

وتبارى المرشحان للرئاسة الأمريكية لعام 2020 في مجموعة من القضايا، بما في ذلك ادارة الولايات المتحدة لأزمة فيروس كورونا، وترشيح المحكمة العليا ، والضرائب، والاضطرابات العامة في الولايات المتحدة.

وشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في المناظرة الرئاسية الأولى التي عقدت في كليفلاند بولاية أوهايو اليوم الأربعاء.

ومن المقرر إجراء المناظرتين التاليتين بين مرشحين في 15 أكتوبر في ميامي وفي 22 أكتوبر في ناشفيل.

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