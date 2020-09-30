ينتظرها مستقبل باهر.. نجوم الفن يدعمون لاعبة التنس ميار شريف

يوسف الشريف

دعم الفنان يوسف الشريف، لاعبة التنس ميار شريف؛ بعد إنجازها في بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس)، ووصولها إلى الدور الرئيسي من البطولة.

وغرد يوسف الشريف عبر حسابه على "تويتر": "‏ينتظرها مستقبل باهر....كل الدعم للبطلة ‎#ميار_شريف بنت مصر".









خالد النبوى

ساند الفنان خالد النبوي لاعبة التنس المصرية ميار شريف بعد توديعها بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس) من الدور الرئيسي للبطولة

ونشر خالد النبوي، صورة اللاعبة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها "‏برافو ميار شريف.. مكسب كبير قادم بإذن الله".





رانيا يوسف

وجّهت الفنانة رانيا يوسف الدعم، لـ ميار شريف لاعبة التنس المصرية؛ بعد إنجازها في بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس)، ووصولها إلى الدور الرئيسي من البطولة.