طرق مبتكرة لتزيين منزلك بدون شراء أي شيء!

أفكار زخرفية بدون مال لمنزلك، إذا كنت ترغب في تزيين منزلك دون إنفاق المال ، فإن الخيال هو أداتك. لقد جمعت ما يكفي من الملحقات على مر السنين بحيث يمكن لملحقات منزلك أن تملأ متجرك - والآن أقول إنك لن تشتري المزيد. بالخيال يمكنك استخدام ما لديك لتحويل منزلك، وتزينه، وفقا لما نشره موقع Dekoor.

فيما يلي ثلاث طرق إبداعية رئيسية لتزيين منزلك دون إنفاق المال

استفد من الأثاث القديم

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أسلوب خلاق

استفد من الأثاث القديم

قم بتحويل كرسي أو كرسي أو عثماني إلى طاولة جانبية: سيبدو هذا جيدًا إذا كانت بقية الغرفة أساسية. يمكنك تجربة قطعة واحدة بمفردها ، أو تجربة مجموعة لعمل طاولة أكبر.

جرب طاولة غير مزخرفة وجدران قليلة الزخرفة .

استخدم جرة كزهرية ، ضع نباتًا فيها. كما يمكنك طلاء البرطمان من الخارج أو تركه واضحًا.

استخدم أباريقك الجميلة أو الأطباق المزخرفة وأي تحف صغيرة لتزيين الأرفف المفتوحة

قم بتبديل المصابيح بين الغرفة لإضفاء مظهر مختلف أو تبديل الظلال باستخدام تقنية الضوء والظلال.

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قم بتبديل الكراسي بين الغرف لإضفاء مظهر جديد: مثل تبديل مقعدين من المطبخ بمقعدين في غرفة الطعام مما يجعل كلتا الغرفتين مختلفتين.

إحضار المفروشات الخارجية إلى الداخل: تبدو جميع الأثاثات الخارجية جذابة في الداخل لأنها خارجية وهي بشكل عام قوية وغير قابلة للتلف. تخيل أثاثًا من الخشب أو الحديد أو الألومنيوم يجعل منزلك يبدو وكأنه حديقة

ترتيب مجموعة فريدة: كدس بعض القطع الصينية على الطاولات أو الرفوف أو البوفيهات واجعلها متشابهة لتبدو وكأنها مجموعة. يمكنك أيضًا تكديسها فوق الكتب.

سحب من الغرف الأخرى: يمكنك تعليق أي طبق كبير لا تستخدمه كثيرًا على حائط غرفة المعيشة . يمكنك أيضًا استخدام أواني الحديقة الخزفية أو فناجين الشاي الجميلة كمزهرية

إعادة استخدام ديكور العطلة: لا تدفن ديكورات العطلات لمدة 12 شهرًا ، يمكنك استخدامها لإضفاء جو احتفالي في الغرفة. كما يمكنك استخدام سلال عيد الفصح لوضع الفاكهة على طاولتك أو استخدام القرع الهالوين كمزهريات.

أسلوب إبداعي

قم بتجميع صورك في مجموعات قائمة على السمات ولا تكتفي بتغطية الحائط بها

اعرض أدوات الطهي على حائط المطبخ .

يمكنك تنظيم الرف وإضفاء نمط له في نفس الوقت عن طريق ترتيب الكتب من الأطول إلى الأقصر على معظم الأرفف. استخدم السلال أو المزهرية لإخفاء أقراص DVD غير الجذابة.

يمكنك تطبيق التناظر في أي ركن في الغرفة وبين أي كائنين متشابهين فقط من خلال ترتيب المسافة بينهما لجعل التناظر أكثر بروزًا.

تبديل العناصر ، مثل الوسائد والأغطية ، بين الغرف يمكن أن يجعلك تشعر بأنك مختلف في الغرفة ، يمكنك تطبيق هذه التقنية في أي غرفتين وبين أي عناصر متشابهة مثل صندوق الطاولات وما إلى ذلك.

أعد ترتيب الغرفة بالكامل عن طريق إعادة وضع الأثاث أو تدويره مثل الأريكة أو تدوير السجادة أو محاولة تقسيم الغرفة بوحدة تخزين.

يمكنك دائمًا أن تصبح طبيعيًا وتزينه بقطعة خشبية قديمة أو بترتيب أحجار النهر أو أعشاش الطيور أو أغصان الأشجار بطريقة تبدو أنيقة.

