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أخبار العالم

جرو بوتين ومهرج وكاذب.. كيف بدت أول مناظرة بين ترامب وبايدن؟

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:11 ص
ترامب وجو بايدن في
ترامب وجو بايدن في أول مناظرة تلفزيونية
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رحيم يسري
بينما كان ينتظر عشرات ملايين الأمريكيين مناظرة عقلانية بين المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، والرئيس الحالي دونالد ترامب، فوجئ الجميع بسيل من الشتائب والإهانات المتبادلة.


منذ اللحظة الأولى ولمدة 90 دقيقة، ظل الرجلان يقاطعان بعضهما، ليسكت بايدن الرئيس دونالد ترامب في إحدى المرات بعد إهانته قائلا: "فلتخرس يا رجل"، ومن ثم استمرت الإهانات.


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ووصف الديمقراطي بايدن الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب بأنه "جرو بوتين" ولا يجرؤ على سؤاله عن مسألة قتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان، مضيفا أنه "أسوأ" رئيس في تاريخ البلاد.


ووسط المشاحنات المتبادلة وهجوم ترامب المتكرر، رد بايدن في واحدة من المرات: "من الصعب الحصول على فرصة لقول كلمة واحدة بوجود هذا المهرج".


علاوة على ذلك، اعتبر بايدن أن كل ما يقوله ترامب "كاذب" وأن الجميع يعلم ذلك، كما اتهمه أيضا بالعنصرية والعمل على تقسيم المجتمع الأمريكي.


في المقابل، لم يفوت الرئيس ترامب أي فرصة لمقاطعة منافسه الديمقراطي، ومبادلته الإهانات، حيث وصفه بأنه "دمية" في يد اليسار الراديكالي.


وخلال المناظرة، ذكر بايدن كلمة "الذكاء" ليقاطعه ترامب: "لا تتحدث عنه.. أنت لا تمت إلى الذكاء بأي صلة.. لم تفعل شيئا طوال 47 عاما".


وانتقل الرئيس الأمريكي إلى اتهامات شخصية، متهما ابن المرشح جو بايدن بالحصول على 3 ملايين ونصف من روسيا، ليجبر بايدن للدفاع عن نجله لثوان معدودة.


وتعد تلك المناظرة هي الأولى بين ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن، من بين 3 مناظرات مقررة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر.


وبدأت المناظرة التي يديرها كريس والاس مذيع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بدفاع ترامب عن ترشيح قاضية للمحكمة العليا قبل الانتخابات.


وحضر عشرات المقربين من المرشحين والإعلاميين المناظرة في كليفلند بولاية أوهايو، بينهما الزوجات ميلانيا ترامب وجيل بايدن.
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