تعاون بين غرفة المنشآت والمطاعم وكلية السياحة بالفيوم لتبادل الخبرات

وقعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم، إتفاقية تعاون مشترك لتبادل الخبرات و دعم وتطوير الكوادر البشرية و رفع كفاءه منظمات الأعمال وزيادة السياحة بمحافظه (الفيوم) لمدة 3 سنوات قابلة للتحديد.





وقع الإتفاق عن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عادل المصرى، رئيس الغرفة، وعن كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم الدكتور أشرف عبد المعبود ، عميد الكلية، وبحضور كل ً من الدكتورة سوزان بكرى،أستاذ الدراسات السياحية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا سابقا، والأستاذ هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة التدريب، و أحمد الناظر، الأمين العام للغرفة.





ويقضى الإتفاق في بنوده، تمكين أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية واعضاء الجمعية العمومية

ومديرى المنشآت السياحية بجميع محافظات مصر من الإستفادة من المحتوى العلمى لمكتبه المعهد مجانًا





وكذلك التبادل والتعاون المشترك فى مجال التدريب لصالح الطلبة والعاملين بقطاع المنشآت والمطاعم السياحية وذلك بترتيب مسبق بين الكلية والغرفة وتفعيله من خلال إصدار الغرفة لمنشور دورى لأعضاء الجمعية العمومية يوصيهم ويحثهم على التعاون مع الكلية - بشأن التدريب العملى لطلابها طبقًا لبروتوكول التعاون فيما بينهم لمن يرغب فى التعاون ولتحقيق الهدف الأساسى من التدريب الذى يسهم فى توفير فرص عمل مناسبة للخريجين.





وتضمنت بنود الإتفاق قيام كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية داخل الكلية بأجر رمزي لتحقيق الهدف المرجو من التدريب وهو رفع كفاءة العاملين بالمنشأت والمطاعم السياحية.





وتضمن الاتفاق تنظيم وإقامة ندوات المشاركات المجتمعيه بين ممثلي قطاعات المنشآت السياحيه فى مختلف المحافظات وأعضاء هيئهة التدريس لمعرفه آهم الموضوعات والمشكلات بشان صناعة السياحة والعمل على حلها علميًا وعمليًا





يشمل الاتفاق عقد ندوات مشتركه بين الكلية وغرفه المنشآت والمطاعم السياحية لنشر الوعى السياحى والتوعية بآهمية السياحة ومردودها على الإقتصاد المصرى وذلك بمقر الكلية او الغرفة او بالمنشآت التابعه لها أو بأي قاعة مؤتمرات.





فضلًا عن إقامة المؤتمرات المشتركة بالتعاون فيما بين الطرفين سواء بمقر الكلية او بمقر المنشآت التابعه لغرفة المنشآت السياحيه على مستوى الجمهوريه بترتيب مسبق او بأسعار متميزه تشجيعا لهذا النمط.





وآكد الإتفاق على إقامة ورش عمل مساهمة في البحوث العلميه وتسجيل الرسائل فى المشاكل التى تعترض قطاع السياحة وخاصه قطاع المنشآت والمطاعم السياحية على أن تقوم الغرفة بموافاه الكلية بأهم المشاكل التى تعترضها.