تعرف على برنامج تكنولوجيا الميكاترونيات لدراسة الروبوتات والتعبئة الآلية بجامعة حلوان

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان عن برنامج تكنولوجيا الميكاترونيات للعام الجامعى 2020/2021، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان؛ حيث يعد برنامج تكنولوجيا الميكاترونيات رائدًا في دمج التدريس والبحث والنشاط الإبداعي في بيئة تعليمية جذابة ومليئة بالتحديات وداعمة لإعداد الخريجين المنتجين لمصر والبلاد العربية والعالم، فهو تخصص يجمع بين الميكانيكا والإلكترونيات.





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وأفاد الدكتور صبرى علام عميد الكلية أن برنامج تكنولوجيا الميكاترونيات يعمل على أن يصبح الخريج تقنيًا ماهرا وقادرا على مواجهة تحديات تصميم و انتاج وتشغيل وخدمة الأنظمة الميكاترونية المتنوعة ، والتي أصبحت منتشرة فى التطبيقات الصناعية الحديثة مثل الروبوتات الصناعية و أجهزة التعبئة الآلية، ملمين باعتبارات تكنولوجيا الميكاترونيات الحديثة وطرق تصميمها وإدارتها مع التركيز على فرص التعلم التجريبية التي تُشرك الطلاب في أبحاث المنظومة الميكاترونية ومنظومات السلامة والأمان والاختبار والتحليل والتصميم الأمثل و التشغيل و الصيانة، كما يطور المعرفة الإدارية والمهارات والقدرات الأساسية للخريجين لضمان فهم شامل لعمليات التطبيقات الصناعية الكبرى.





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ويهدف البرنامج إلى إجادة التعامل وفهم وتشغيل وصيانة الأنظمة الميكانيكية والميكاترونية والكهربية الأساسية، إلى جانب تطبيق التفكير البحثي والنقدي والمهارات العملية لتحديد المشكلات التقنية وحلها، كما يعمل على التواصل بشكل فعال في كل من الجانب الشفوي والكتابي لتوضيح المعرفة الفنية والأفكار والمقترحات.





كما يهدف إلى مراعاة المسؤولية المهنية والأخلاقية والاجتماعية لممارسات التكنولوجيا الهندسية فى مجال الميكاترونيات، والأداء الفعال والتفكير بشكل مستقل والعمل بشكل تعاوني في بيئة فريق في عضوية أو دور قيادي، والمشاركة بنشاط في التطوير المهني ، بما في ذلك التحسين الذاتي المستمر والتعلم مدى الحياة.





وبعد انتهاء البرنامج يكون الخريج لديه القدرة على تصميم وتطوير تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الأنظمة الميكاترونية وتطوير وتشغيل خطوط الانتاج وصيانتها، وقادر على فهم و تحليل و تصميم و تشغيل و صيانة أنظمة التحكم المختلفة الكلاسيكية والحديثة، واختيار وتطبيق المعرفة والتقنيات والمهارات والأدوات الحديثة اللازمة للأنشطة التكنولوجية الحديثة فى مجال تكنولوجيا الميكاترونيات، وتحديد مشاكل التكنولوجيا الحديثة فى مجال الميكاترونيات وتحليلها وحلها على نطاق واسع، ومعرفة علمية وعملية بتصميم أدوات انتاج وتصنيع وصيانة المنظومات الاساسية والفرعية والتقنيات الرئيسية المرتبطة بمجال الميكاترونيات بكافة فروعها و تطبيقاتها، والكفاءة في تطبيق تقنيات الكمبيوتر المستخدمة بشكل شائع في صناعة الأنظمة الميكاترونية وصيانتها، والممارسات الخاصة المرتبطة بمجال الميكاترونيات، والقدرة على إجراء الاختبارات والقياسات القياسية لإجراء التجارب وتحليلها وتفسيرها وتطبيق النتائج التجريبية لتحسين العمليات الهندسية، واتباع قواعد الأمن والسلامة الأساسية.





كذلك ليكون لديه القدرة على إجادة تطبيق الاحتمالات والإحصاءات على حل المشكلات المتعلقة بمجال تكنولوجيا الميكاترونيات بجميع انواعها، واختيار وتطبيق المعرفة بالرياضيات والعلوم والتكنولوجيا لمشكلات التكنولوجيا الهندسية التي تتطلب تطبيق المبادئ والإجراءات أو المنهجيات التطبيقية.



