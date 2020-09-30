عصير افوكادو بالموز.. فوائد مذهلة للكبار والأطفال

يعتبر عصير افوكادو بالموز من العصائر ذات القيمة الغذائية العالية؛ لانه يحتوي على فيتامين ب، الذي يحتاجه جسم الإنسان، إضافة إلى انه يحتوي على الحديد، والألياف الطبيعية، وفيتامين ك، وحمض الفوليك، ودهون غير مشبعة، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز فوائد عصير افوكادو بالموز وطرق تحضيره.
وكل هذه الفيتامينات والمعادن الموجودة في عصير افوكادو بالموز مهمة لجسم الإنسان، ويمكن اعتباره غذاءً مثالياً ومميزاً للرياضيين، والذين يعانون من الإنيميا أو فقر الدم.
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فوائد عصير الأفوكادو بالحليب والموز
وبخلاف أن عصير الأفوكادو بالحليب والموز هو عصير منعش ورائع، إلا أنه غني بالمواد الغذائية؛ حيث يحتوي أن محتويات العصير عبارة عن ثمرة أفوكادو و 3 ثمرات من الموز وكوب من اللبن، ونصف ليمونة مع إضافة السكر حسب الرغبة، وفي السطور التالية سنقدّم لكم فوائد عصير الأفوكادو بالحليب والموز.
ومن أبرز فوائد عصير الأفوكادو بالحليب والموز أنه مفيد للشعر، والبشرة، كما أنه يحارب ارتفاع مستويات الكولسترول الضار في الدم، ويساهم في ضبط ضغط الدم، ويصلح عصير الأفوكادو بالحليب والموز للرجيم بدون إضافة السكر للرجيم أيضًا.
وتتناسب فوائد عصير الأفوكادو بالحليب والموز مع للحامل، للأطفال، وكبار السن أيضا، ومرض القلب والسكري، وذلك لأنه يعالج التهابات الجسم المختلفة بفضل محتواه من البوتاسيوم، والذي يساهم في نمو الجسم وخاصة للأطفال الصغار والرضع؛ حيث يمكنهم الحصول عليه بعد إتمامهم الشهر السادس.
وتتناسب فوائد عصير الأفوكادو بالحليب والموز مع للحامل، للأطفال، وكبار السن أيضا، ومرض القلب والسكري، وذلك لأنه يعالج التهابات الجسم المختلفة بفضل محتواه من البوتاسيوم، والذي يساهم في نمو الجسم وخاصة للأطفال الصغار والرضع؛ حيث يمكنهم الحصول عليه بعد إتمامهم الشهر السادس.
ومن أهم فوائد عصير الأفوكادو بالحليب والموز أنه غني بالحديد الذي يحارب الأنيميا، ويحتوي على الكثير من الطاقة ما يجعله عصير ممتاز للرياضيين، والذين يمارسون مجهوداً كبيراً.
عصير افوكادو بالموز بدون حليب
مكونات عصير افوكادو بالموز بدون حليب
ثمرة أفوكادو
ثمرة كيوي
بودرة ايس كريم فانيليا
ثمرة موز
سكر بودرة حسب الرغبة
طريقة تحضير عصير افوكادو بالموز بدون حليب
1- نقوم بتقشير الأفوكادو والكيوي والموز.
2-نضعهم في الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بصب عصير افوكادو بالموز بدون حليب في الكاسات.
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عصير افوكادو بالعسل
مكونات عصير افوكادو بالعسل
حبة أفوكادو كبيرة
2 حبة موز
رب كوب زبادى
ربع كوب عسل
مكعبات ثلج كوب ونصف
طريقة تحضير عصير افوكادو بالعسل
1- نقطع الافوكادو والموز الى قطع متوسطة الحجم
2- نضع الافوكادو والموز والزبادى والعسل والثلج فى الخلاط، ونخلطهم جيدا حتى نحصل على عصير سموثى ناعم
3- نضع سموثي عصير افوكادو بالعسل في الأكواب، ثم يقدم.