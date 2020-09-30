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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 344 شابًا.. واستخراج 608 شهادات مهارة ومزاولة مهنة بالفيوم

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:28 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم 334 شابًا، من بينهم اثنان من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل  1316 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 608 شهادات قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة المهنة.


وقال على أبو الحسن، وكيل المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر  أغسطس الماضي، إن المديرية قامت في مجال علاقات العمل تلقى 16 شكوى عمالية، وتمت تسوية اثنين منها، وتحويل 5 شكاوى للقضاء، بالإضافة إلى 9 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، فضلًا عن عمل 3 ندوات توعية العمال بالمنشآت بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.


وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 71 منشأة، وأسفر عن تحرير 26 محضرًا، وبحث 18 شكوى في نفس المجال.


وأكد أن  المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت بالتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتم التفتيش على 320 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.
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