خبراء الآثار: شذوذ حراري في قوالب الطوب الموجودة على سطح الهرم الأكبر

رحلوا من آلاف السنين وحضارتهم بأسرارها تثير الذهول والحيرة، فقد أصيب خبراء المصريات بالذهول عندما اكتشفوا "شذوذًا حراريًا" في قوالب الطوب الموجودة على سطح الهرم الأكبر، مما دفع أحدهم إلى القول: "لقد قدم لنا خوفو أحد أسراره".









هرم خوفو هو أقدم وأكبر الآثار الثلاثة القديمة في الجيزة ويعتقد أنه تم تشييده للفرعون خوفو على مدى 20 عامًا، على الرغم من عدم العثور على جثته مطلقًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.







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ويعد من بين عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، هوي الوحيدة التي لا تزال سليمة إلى حد كبير ويقدر وزنها بنحو ستة ملايين طن، من 2.3 مليون كتلة من الحجر الجيري والجرانيت المستخدمة، بعضها يصل وزنه إلى 80 طنًا.











ولكن أثارت ثلاثة من تلك الأحجار الموجودة في أسفل الهرم الأكبر ضجة كبيرة، عندما اكتشف فريق دولي من المهندسين المعماريين والعلماء "حالات شاذة" باستخدام الكاميرات الحرارية.









وقال مسئولون إن من بين الأسباب المحتملة وجود مناطق فارغة داخل الهرم أو تيارات هوائية داخلية أو استخدام مواد بناء مختلفة، جاء ذلك عندما بحث الخبراء عن غرف مخفية داخل الأهرامات.









استخدم فريق من الخبراء من مصر وفرنسا وكندا واليابان التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء لمسح الأهرامات أثناء شروق الشمس، حيث تقوم الشمس بتسخين هياكل الحجر الجيري من الخارج، وكذلك عند غروب الشمس عندما تبرد.









لشرح مثل هذه الحالات الشاذة، يمكن وضع الكثير من الفرضيات والاحتمالات، وجود فراغات خلف السطح، والتيارات الهوائية الداخلية.









لكن لم يشر الخبراء إلى أي تفسير ملموس لهذه الحالات الشاذة، والتي يمكن أن تشير إلى وجود غرفة سرية، وقد تم الاكتشاف من قبل فريق ScanPyramid، وهو نفس مجموعة الخبراء التي كشفت عن "فراغ كبير" بالقرب من غرفة الملكة في عام 2017.









بعد أقل من عامين، في أغسطس 2019، تم الكشف عن العثور على غرفة ثانية ضخمة، هذه المرة على يمين غرفة الملك.







