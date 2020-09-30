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رياضة

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد دورتموند في كأس السوبر الألماني والتشكيل المتوقع

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:57 ص
بايرن ميونخ ضد بوروسيا
بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند
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إسراء أشرف
يستضيف فريق بايرن ميونخ، نظيره بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، على لقب كأس السوبر الألماني.


وتوج بايرن ميونخ بلقبي الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، لذلك سيلتقي بوصيفه في البوندسليجا بوروسيا دورتموند على لقب كأس السوبر.


ويضع بايرن ميونخ عينه على اللقب الخامس له هذا العام، بعد أن توج بالدوري الألماني، والكأس، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.


موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني
من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على ملعب أليانز آرينا.


تشكيل بايرن ميونخ المتوقع
حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز، نيكلاس سولي، لوكاس هيرنانديز، بينجامين بافارد

خط الوسط: جوشوا كيميش، ليون جوريتسكا، توماس مولر

خط الهجوم: سيرجي جنابري، روبرت ليفاندوفسكي، كينجسلي كومان.


تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع
حراسة المرمى: مارفين هيتز

خط الدفاع: إيمري كان، ماتس هاملز، مانويل أكانجي

خط الوسط: أكسيل فيتسل، رافائيل جوريرو، جوليان براندت، ماركو رويس، توماس مونييه

خط الهجوم: جيوفاني رينا، إيرلينج هالاند.
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