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بين الناس

الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات بأبو النمرس فى الجيزة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:05 م
صدى البلد
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منار نور
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبو النمرس والقرى التابعة لها ( طموه – شبرامنت – زاوية أبو مسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الاشطر- منيل شيحة ).

وذلك اعتبارًا من الساعة 10  مساء يوم الجمعة الموافق 2-10-2020 حتي الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 3-10-2020 ، وذلك  لأعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه  أبو النمرس  حيث سيتم تغير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 متر لتهالكه.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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