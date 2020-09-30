الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات بأبو النمرس فى الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبو النمرس والقرى التابعة لها ( طموه – شبرامنت – زاوية أبو مسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الاشطر- منيل شيحة ).





وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 2-10-2020 حتي الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 3-10-2020 ، وذلك لأعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبو النمرس حيث سيتم تغير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 متر لتهالكه.





وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .





وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.