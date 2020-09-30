انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة بحي غرب الإسكندرية

انطلقت فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، اليوم الأربعاء، بحي غرب الإسكندرية بديوان عام الحي، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.





حيث افتتحت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب فاعليات الحي لمكافحة ومتابعة وعلاج الامراض المزمنة والفشل الكلوي بديوان عام حي غرب مع تطبيق الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.





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وقالت إنه تم الكشف واجراء التحليلات اللازمة للكشف المبكر عن أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة والاعتلال الكلوي.





وأشارت إلى أهمية المتابعة للكشف المبكر عن الامراض المزمنة وضرورة توجه المواطنين لأقرب وحدة صحيه بها فاعليات المبادرة " ابدا خطوه لصحتك ."



