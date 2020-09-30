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محافظات

انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة بحي غرب الإسكندرية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
انطلقت فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، اليوم الأربعاء، بحي غرب الإسكندرية بديوان عام الحي، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

حيث افتتحت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب فاعليات الحي لمكافحة ومتابعة وعلاج الامراض المزمنة والفشل الكلوي بديوان عام حي غرب مع تطبيق الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

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وقالت  إنه تم الكشف واجراء التحليلات اللازمة للكشف المبكر عن أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة والاعتلال الكلوي.

وأشارت إلى أهمية المتابعة للكشف المبكر عن الامراض المزمنة وضرورة توجه المواطنين لأقرب وحدة صحيه بها فاعليات المبادرة " ابدا خطوه لصحتك ."

وتهدف مبادرة الرئيس السيسي إلى القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية من خلال تكليف كافة قطاعات الدولة بالمشاركة وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان بتقديم الدعم الكامل لتلك المبادرة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي والأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون مواطن مصري.
انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة بحي غرب الإسكندرية
انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة بحي غرب الإسكندرية
انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة بحي غرب الإسكندرية
انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة بحي غرب الإسكندرية
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