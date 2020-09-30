محتجون يقتحمون أحد مصارف وسط بيروت للمطالبة بأموالهم.. ورسالة طمأنة من رئيس جمعية المصارف

أفادت وسائل إعلام لبنانية، في نبأ عاجل لها، باقتحام مجموعة من المحتجين أحد مصارف وسط بيروت للمطالبة بأموالهم.





ووفقا لـ "الوكالة الوطنية للإعلام"، دخلت مجموعة من المحتجين إلى أحد المصارف في وسط بيروت (المركز الرئيسي)، للمطالبة بأموال المودعين.





ويأتي ذلك في إطار الدعوات التي أطلقوها بالدخول إلى كل المصارف، احتجاجا على السياسة المالية ولمعرفة مصير أموال المودعين.





وفي سياق متصل، كشف رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير أن مصرف لبنان المركزي أصدر تعميما للبنوك طالب خلالها باسترداد أموال ظلت محجوبة لخمس سنوات، موضحا أن الهدف النهائي هو تأمين استرداد ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار.





وشدد في حديثه على أن "المصارف تعارض أي اقتطاع من الودائع "Haircut" فالمساس بأموال المودعين هو أسهل الطرق لتغطية الخسائر ولكن ذلك سيخلق الكثير من المشاكل الاجتماعية".





وصرح صفير بأن البنوك لا تزال معارضة لذلك وأضاف "أسهل صيغة هي خفض القيمة لكن خفض القيمة سيخلق مشكلة اجتماعية"، مشيرًا إلى أن مقترحات البنوك تشمل إنشاء صندوق لحيازة أصول حكومية بقيمة 40 مليار دولار لتوفير ضمانات للمودعين.





وأوضح أن "الهدف من الصندوق الحكومي هو غرس الثقة بأسرع وقت ممكن لدى كل من تساوره الشكوك بشأن رد الودائع".





وأضاف صفير أن الأصول من الممكن أن تظل في قبضة الدولة وتوفر دخلا يدر سيولة.