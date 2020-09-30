AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعرف علي أعمال التطوير المقرر افتتاحها في مطروح

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:34 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمود
 تفقد  اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح  عدد من المشروعات التنموية والخدمية  الجارية بمدينة مرسى مطروح  استعدادا لافتتاحها بحضور  اللواء ماجد البرى رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح.


  حيث تفقد  انتهاء المرحلة الاولى من مشروع اعادة التطوير الشامل ومد البنية التحتية للعمارات السكنية القديمة  بحى الزهور بالكيلو 4   بعدد 10 عمارات من إجمالى 35 عمارة سكنية لتوفيرحياة كريمة لسكانها  ، وذلك بالتعاون مع البنك الاهلى المصرى وتنفذه الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية . 

 كما تفقدا تطوير المدخل الشرقى لمدينة مرسى مطروح  طريق سملا علم الروم   كطريق مزدوج بطول 7,5 كم ، و يربط الطريق الدولى الساحلى بطريق علم الروم وصولا الى وسط المدينة  وشواطئها تيسيرا للحركة المرورية .

 كما تم تفقدا  أعمال إعادة  تطوير شاطئ  روميل   بالشكل الحضارى والسياحى اللائق  ، حيث تم إعادة  تطوير الكافتيريات ودورات المياه واللاند سكيب  ، كذلك عمل لسان سياحى يمر أسفله فتحات  للتغيير والتجديد المستمر لمياه البحيرة مع اتصالها بمياه البحر .

كما قاما بالوقوف على أخر الاستعدادات  والتجهيزات النهائية  لافتتاح  حمام السباحة بمركز كليوباترا الترفيهى وسط المدينة ، والذى  تم  انشائه  كمتنفس ولممارسة الأنشطة الرياضة كالسباحة وغيرها من الالعاب المائية و تدريب أبناء المحافظة .

 و وجه سكرتير عام المحافظة بالإسراع فى التجهيزات النهائية للمواقع  المقترحة استعدادًا للإفتتاح قريبا  مع تهيئتها من حيث التشطيبات النهائية والشكل الخارجى   والجمالى  اللائق بالمحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد على الحرب العالمية الثانية.. قصة متحف كهف روميل مخزن الغلال أيام البطالمة

فودة يتفقد أعمال اللاند سكيب بنطاق جامعة الملك سلمان وتطوير الهضبة بشرم الشيخ

زهور ونخيل ومسرح مفتوح.. وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير سور مجرى العيون

محافظ مطروح يتفقد تجهيزات مركز رعاية أطفال شديدي التوحد ويوجه بالإسراع في إنهاء المبنى

منها منطقة روميل.. سكرتير عام مطروح يتفقد أعمال تطوير المدينة

سكرتير عام مطروح يتفقد أعمال التطوير بمدينة الضبعة.. صور

ترشيحاتنا

صن داونز لـ صدى البلد: بيان بعد قليل لكشف موقف بيتسو موسيماني من تدريب الأهلي

كاميرات المراقبة كشفته.. أب يلقي ابنه من ذوي الإحتياجات الخاصة في البحر .. تفاصيل

في الكويت.. ممنوع الاقتراب من هذه الطرق بداية من الثانية ظهرا

بملابس مكشوفة..ميس حمدان تشارك جمهورها صورة من الجيم

عيار 24 يسجل 949 جنيها.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الأرصاد: أمطار متفرقة على سواحل البلاد وجنوب الصعيد غدا.. والقاهرة تسجل 32 درجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتقدمها المحافظ ومدير الأمن.. جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمود عبد الغفار بالمنوفية..صور

جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور