تعرف علي أعمال التطوير المقرر افتتاحها في مطروح

تفقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية بمدينة مرسى مطروح استعدادا لافتتاحها بحضور اللواء ماجد البرى رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح.









حيث تفقد انتهاء المرحلة الاولى من مشروع اعادة التطوير الشامل ومد البنية التحتية للعمارات السكنية القديمة بحى الزهور بالكيلو 4 بعدد 10 عمارات من إجمالى 35 عمارة سكنية لتوفيرحياة كريمة لسكانها ، وذلك بالتعاون مع البنك الاهلى المصرى وتنفذه الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية .





كما تفقدا تطوير المدخل الشرقى لمدينة مرسى مطروح طريق سملا علم الروم كطريق مزدوج بطول 7,5 كم ، و يربط الطريق الدولى الساحلى بطريق علم الروم وصولا الى وسط المدينة وشواطئها تيسيرا للحركة المرورية .





كما تم تفقدا أعمال إعادة تطوير شاطئ روميل بالشكل الحضارى والسياحى اللائق ، حيث تم إعادة تطوير الكافتيريات ودورات المياه واللاند سكيب ، كذلك عمل لسان سياحى يمر أسفله فتحات للتغيير والتجديد المستمر لمياه البحيرة مع اتصالها بمياه البحر .





كما قاما بالوقوف على أخر الاستعدادات والتجهيزات النهائية لافتتاح حمام السباحة بمركز كليوباترا الترفيهى وسط المدينة ، والذى تم انشائه كمتنفس ولممارسة الأنشطة الرياضة كالسباحة وغيرها من الالعاب المائية و تدريب أبناء المحافظة .



