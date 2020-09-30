بيروتشيما.. مجموعة قصصية ترصد مشاهدات من انفجار مرفأ

يبدأ الكاتب اللبناني فادي عاكوم خلال الأيام المقبلة نشر مجموعته القصصية الجديدة بعنوان "بيروتشيما".





العمل عبارة عن مشاهدات من انفجار مرفأ بيروت على صفحات أحدى اعرق الصحف المصرية، والمجموعة القصصية تضم حكايات تحاكي ما تعرض له اللبنانيون جراء الانفجار العنيف الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من شهر من شهر اغسطس من العام 2020، على ان يتم نشرها من خلال احدى دور النشر قبل موعد معرض القاهرة للكتاب الدولي.





ويقول عاكوم ان "بيروتشيما" مجموعة قصصية فيها الكثير من الالم، فيها حكايات بعض ممن قضوا، وبعض من بقي، حكايا سيطول الحديث عنها خلال السنوات المقبلة، بعض القصص مستمدة من الواقع، من خلال معرفة شخصية او من متابعات دقيقة طيلة الفترة الماضية، لعل هذه الكلمات تكون دليلا ولو بسيطا على حجم الالم الذي يعتصر القلوب، ويقول عاكوم ان عائدات المجموعة القصصصية سترسل الى احدى المنظمات الانسانية في لبنان لمساعدة ولو بنذر قليل المتضررين من كارثة المرفا.





فمئتي شخص من جنسيات مختلفة غيروا اماكن اقامتهم وانتقلوا الى السماء كضحايا الفساد والاهمال، واكثر من ستة الاف جرحوا وتلونت اجسادهم بالدماء ووشمت بندوب لن تمحى، واكثر من ثلاثمائة الف شخص باتوا بلا مأوى بعد تدمر منازلهم وممتلاكاتهم، وعشرات الاف اخرين سيظلون لفترة طويلة جدا يعانون من اثار ما حدث بعد الرعب الذي داهمهم والاحباء الذين فقدوهم.





ولفت عاكوم الى ان الغلاف من تصميم الفنان التشكيلي الاردني سهيل بقاعين الذي رسم مجموعة من اللوحات التي جسدت الواقع الاليم الذي تعيشه بيروت.





وفادي عاكوم صحافي لبناني مقيم بالقاهرة له عدة اصدارات سياسية وادبية، منها المجموعة القصصية "زينة" ورواية "نواف" ورواية "شارع 9" (تحت الطبع)، بالاضافة الى كتاب "داعش الكتاب الاسود" وكتاب "الاكراد بين الاحلام واراضي الواقع" وكتاب "حزب الله وسياسة المتعة" وكتاب "المكونات السورية واسس الحل"، وكتاب"داعش نهاية البداية" (تحت الطبع).



