وزير الخارجية العراقي: واهم من يتصور الانتصار بإغلاق السفارة الأمريكية

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن حكومة الكاظمي لا تؤمن بالعنف أو السلاح كحل للمشاكل، مؤكدًا أن فوضى السلاح في العراق ستؤدي إلى حرق المنطقة.









ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، قال حسين، في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن "من يتصور الانتصار بانسحاب السفارة الأمريكية من العاصمة بغداد واهم"، لافتا إلى أن الهجمات على السفارات هي هجمات على الحكومة العراقية.









وأضاف وزير الخارجية العراقي: "الحكومة غير سعيدة بقرار انسحاب السفارة الأمريكية، وواهم من يتصور أن الانتصار بانسحاب السفارة الاميركية من بغداد"، مشيرا إلى أن قرار إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد سيرسل رسائل خاطئة.









وتابع: "انسحاب سفارة واشنطن سيؤدي لانسحابات أخرى، والهجمات على السفارات هجوم على الحكومة العراقية، كما أن استهداف البعثات الدبلوماسية هو استهداف مباشر للعراق".









ودعا وزير الخارجية العراقي، الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في قرار إغلاق السفارة ببغداد، مؤكدا أن "قرار انسحاب سفارة الولايات المتحدة المبدئي من بغداد لا يصب بصالح واشنطن وبغداد".









ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أن إيران وعدت ببذل الجهد لدعم استقرار العراق، مشددا على أن حماية البعثات الدبلوماسية من واجب الحكومة.