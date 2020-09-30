بعد وفاة الأمير.. الداخلية الكويتية تصدر قرارا بغلق الطرق أمام المارة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إغلاق جزئي لبعض الطرق، وذلك لنقل جثمان أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بداية من الساعة 2 ظهرًا.

وذكرت الوزارة الكويتية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه سوف يتم الإعلان عن موعد فتح هذه الطرق لاحقًا في حساب الوزارة الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يصل إلى أرض الوطن اليوم، الأربعاء، جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاج في أحد المستشفيات هناك.









ويعتلي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في الكويت بحسب نص الدستور الكويتي، الذي يشير إلى تولي ولي العهد الحكم في البلاد بعد وفاة أميرها.









وكان مجلس الوزراء الكويتي في بيان سابق له أعلن أن ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد، بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاما.









وقال مجلس الوزراء في بيان تلاه نائب رئيس المجلس وزير الداخلية أنس الصالح "عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون الصادر 1964 الخاصة بثورات الإمارة، فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت".