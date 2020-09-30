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أخبار العالم

بعد وفاة الأمير.. الداخلية الكويتية تصدر قرارا بغلق الطرق أمام المارة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:01 م
وزارة الداخلية الكويتية
وزارة الداخلية الكويتية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إغلاق جزئي لبعض الطرق، وذلك لنقل جثمان أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بداية من الساعة 2 ظهرًا.


وذكرت الوزارة الكويتية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه سوف يتم الإعلان عن موعد فتح هذه الطرق لاحقًا في حساب الوزارة الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.


ومن المقرر أن يصل إلى أرض الوطن اليوم، الأربعاء، جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاج في أحد المستشفيات هناك.


ويعتلي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في الكويت بحسب نص الدستور الكويتي، الذي يشير إلى تولي ولي العهد الحكم في البلاد بعد وفاة أميرها.


وكان مجلس الوزراء الكويتي في بيان سابق له أعلن أن ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد، بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاما.


 وقال مجلس الوزراء في بيان تلاه نائب رئيس المجلس وزير الداخلية أنس الصالح "عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون الصادر 1964 الخاصة بثورات الإمارة، فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت".


وكان وزير شئون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح أعلن في وقت سابق عن الفئات المسموح لها بحضور مراسم دفن جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد.


وذكر وزير شئون الديوان الأميري الكويتي في بيان له أنه امتثالا لمتطلبات السلامة والصحة العامة، فإن الديوان الأميري يقدر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة في التعبير عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة فقيد الوطن الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد الراحل.


 وأوضح الوزير الكويتي أن حضور مراسم دفن جثمان الأمير الراحل سيقتصر على أقربائه فقط.
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