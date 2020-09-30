مدمن مخدرات وجنس.. اعترافات قاتل شقيقه بمعاونة عمه في الصف: فتيات الليل السبب

أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية بحبس عامل وعمه ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل شقيق المتهم الأول، حيث تعديا عليه بالضرب حتى الموت عقب ضبطه مع فتاة ليل داخل منزله.





اعترف المتهمان بتفاصيل الجريمة، حيث أقر المتهم الأول بأنه حاول مرارا تقويم سلوك شقيقه الأصغر الذي كان يتعاطي المواد المخدرة ودائم إحضار فتيات ذوات سلوك سيئ للمنزل لمنارسة الرذيلة معهن، إلا أن شقيقه كان يرفض الاستجابة له كما يرفض العلاج من الإدمان بعدما حاولوا إخضاعه للعلاج أكثر من مرة.











وأوضح المتهم أنه يوم الجريمة اصطحب عمه وتوجها لشقيقه للتحدث معه، إلا أنهما فوجئا بتواجد فتاة ساقطة معه يمارسان الرذيلة، ما أدى لغضبهما منه وانهالا عليه بالضرب قبل هروبه، بينما تمكنت الفتاة من الهرب.









وقال إنه فوجئ بأن شقيقه تحول بين يديه لجثة هامدة ففكر مع عمه في طريقة لعدم اكتشاف جريمتهما، فتوجه أحدهما لمفتش الصحة لاستخراج تصريح دفن باعتبار أن المجني عليه توفى وفاة طبيعية، إلا أن مفتش الصحة كشف أمرهما وأبلغ الشرطة التي ألقت القبض عليهما.









كانت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت تفاصيل جديدة في تعدي عامل على شقيقه بالضرب حتى الموت، حيث تبين أن عم القتيل شارك في الجريمة، وذلك بسبب فتاة ليل.









وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد أحمد الوتيدي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى أن الجريمة وقعت عندما حدثت مشادة كلامية بين شاب وشقيقه وعمهما، حيث قام الشقيق والعم بمعاتبة الشاب على إحضار ساقطة للمنزل لممارسة الرذيلة معها، فأمسك الشاب سكينا محاولا الاعتداء على شقيقه وعمه بها ما دفعهما للتعدي عليه بالضرب ففارق الحياة بين أيديهما.









وأوضحت تحريات المباحث أن المجني عليه أصيب بكدمات وسحجات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد أدت إلى وفاته، وبعدها حاول المتهمان دفنه عن طريق استخراج شهادة وفاة من مفتش الصحة، تفيد بأن الوفاة طبيعية إلا أن شك مفتش الصحة في حالة الجثة والإصابات بها دفعه لإبلاغ الشرطة.









وألقت قوة أمنية القبض على المتهمين، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.



