AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حياة كريمة.. قافلة طبية تفحص 1505 حالات بقرية أسمنت بأبو قرقاص

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:48 م
صدى البلد
Advertisements
أيمن رياض
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنفيذ عدد من القوافل العلاجية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياة كريمة)، لتقديم الخدمات العلاجية والمجانية للمواطنين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات العلاجية، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

اقرا أيضًا:
مطرانية سمالوط تتسلم رفات الشهيد الأفريقي لوضعه بمزار شهداء الإيمان "صور"

وأوضح محافظ المنيا، أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات والعمل على تحقيق أهدافها هو الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجًا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، ما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية اسمنت بمركز أبو قرقاص، خلال يومي 28 -29 سبتمبر الجاري، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1505 حالة مترددة، منها الكشف على، 262 حالة جراحة، و400 حالة أطفال، و2 عيادة، و241 حالة باطنة، 126 حالة قلب، 121 حالة أسنان ،191 حالة جلدية، 93 حالة نساء،71 حالة تنظيم الأسرة، الى جانب التحليل لـ 80 عينة دم وتحليل لـ 41 عينة، وعمل 16 حالة موجات الصوتية، وتم عمل ندوات تثقيف صحي لـ 76 متردد ، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 142 مترددًا، وتحويل 25 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، وتم خلع اسنان لـ 9 حالات بعيادة الاسنان، وإجراء حالتي أشعة سينية، وتم استخدم عيادتين متنقلتين للسجلات، والمعمل واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلية، كما تم صرف الادوية اللازمة، والفحوصات بالمجان لهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة المنيا توقع الكشف الطبي على 1187 مواطنا بقرى مركز ملوي

توقيع الكشف الطبي على 1496 حالة ضمن قافلة بقرية جبل الطير بالمنيا

قافلة حياة كريمة توقع الكشف الطبي على 1462 حالة

ترشيحاتنا

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

انفجار قوي يهز العاصمة الفرنسية باريس

غدا.. الحكم في استئناف مجدي عبد الغني على حبسه سنة بسبب ميراث أقاربه

وزير الاتصالات يوضح لـ"صدى البلد" قرار حظر تداول الأموال عبر البريد

في الكويت.. ممنوع الاقتراب من هذه الطرق بداية من الثانية ظهرا

نشرة الفن| مجهول يعتدي على عم سبعبع.. والشرنوبي يرقص في عيد ميلاد زوجته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتقدمها المحافظ ومدير الأمن.. جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمود عبد الغفار بالمنوفية..صور

جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور