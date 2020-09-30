حياة كريمة.. قافلة طبية تفحص 1505 حالات بقرية أسمنت بأبو قرقاص

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنفيذ عدد من القوافل العلاجية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياة كريمة)، لتقديم الخدمات العلاجية والمجانية للمواطنين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات العلاجية، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.
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وأوضح محافظ المنيا، أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات والعمل على تحقيق أهدافها هو الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجًا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، ما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية اسمنت بمركز أبو قرقاص، خلال يومي 28 -29 سبتمبر الجاري، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1505 حالة مترددة، منها الكشف على، 262 حالة جراحة، و400 حالة أطفال، و2 عيادة، و241 حالة باطنة، 126 حالة قلب، 121 حالة أسنان ،191 حالة جلدية، 93 حالة نساء،71 حالة تنظيم الأسرة، الى جانب التحليل لـ 80 عينة دم وتحليل لـ 41 عينة، وعمل 16 حالة موجات الصوتية، وتم عمل ندوات تثقيف صحي لـ 76 متردد ، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 142 مترددًا، وتحويل 25 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، وتم خلع اسنان لـ 9 حالات بعيادة الاسنان، وإجراء حالتي أشعة سينية، وتم استخدم عيادتين متنقلتين للسجلات، والمعمل واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلية، كما تم صرف الادوية اللازمة، والفحوصات بالمجان لهم.