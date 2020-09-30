موسيماني يودع جماهير صن داونز في بيان رسمي قبل تدريب الأهلي

وأشار موسيماني في بيانه، إلى أنه سيخوض تجربة جديدة خارج البلاد، دون أن يعلن اسم الفريق الذي سيقوده في الفترة المقبلة.

تواصل الأهلي مع موسيماني خلال الساعات الماضية ووجد حالة من الترحيب لدى المدرب الجنوب إفريقي الذي استقال قبل ساعات من تدريب صن داونز، حسبما أشارت تقارير جنوب إفريقية.









وكشفت مصادر خاصة لموقع "صدي البلد" عن انتهاء الاتفاق بين مجلس ادارة الأهلي و موسيماني و الاتفاق علي جميع بنود العقد وأن يأتي مع مساعديه الأجانب .









واضافت المصادر ان موسيماني سيصل القاهرة يوم الجمعة المقبل وأنه لا يوجد اي اختلاف بين الطرفين علي بنود التعاقد و ينتظر الأهلي فقط موقف الإيطالي ميشيل إياناكوني مدرب حراس الأهلي،حيث تحاول إدارة النادي الابقاء عليه ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق.



